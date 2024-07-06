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Hollandalı Wesley Sneijder'den Türkiye açıklaması!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
06.07.2024 18:50
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Bir dönem Süper Lig'de Galatasaray forması da giyen eski Hollandalı futbolcu Wesley Sneijder, EURO 2024 Çeyrek Final maçı öncesi Türkiye'ye mesaj gönderdi. İşte detaylar...

Hollandalı Wesley Sneijder'den Türkiye açıklaması!

Hollanda Milli Takımı'nın eski oyuncularından ve kaptanlarından olan Wesley Sneijder, EURO 2024 çeyrek finalinde oynanacak Hollanda - Türkiye maçını değerlendirdi.

KİMİ DESTEKLEDİĞİNİ AÇIKLADI

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Sneijder, 'Muhteşem Hollanda taraftarlarının önünde işte Berlin'deyim. Bu gece Türkiye'ye karşı zorlu bir maç var. Ve tabii ki Hollanda milli takımını destekliyorum. Kalbim onlarla atıyor. En çok forma giyen oyuncu olarak Hollanda milli takımını destekliyorum.' dedi.

"TÜRKİYE'YE BAŞARILAR"

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Türk halkı içinde konuşan Sneijder, Türkiye'ye başarılar dileyerek, 'Türk halkına karşı büyük bir sempatim var. Uzun yıllar boyunca orada yaşadım. Harika zaman geçirdim. Güzel insanlar, bu gece Türkiye'ye başarılar diliyorum.' ifadelerini kullandı.

Euro 2024


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