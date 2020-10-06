Hollywood’dan gelen iptal haberleri hız kesmiyor: Dune, The Batman, The Flash...

Dünya koronavirüs pandemisinin etkilerini yaşamaya devam ediyor. En çok zarar eden sektörlerin başında gelen sinemada ise vizyon takvimi sürekli değişiyor. Christopher Nolan’ın büyük umutlarla vizyona soktuğu Tenet’in kimilerine göre başarısı kimilerine göre başarısızlığı büyük stüdyoları karamsarlığa itti. Büyük bütçeli filmlerin gösterim tarihleri ise sürekli erteleniyor. Son olarak Warner Bros. Bünyesindeki filmlerin vizyon tarihlerini ileri bir tarihe koyma kararı aldı.

18 Aralık’ta vizyona girmesi planlanan Dune filmi, 1 Ekim 2021’e ertelendi. Böylece film ilk başta planlanan vizyon tarihinden yaklaşık bir yıl sonra izleyici ile buluşacak. The Batman, The Flash, Black Adam gibi filmler için de benzer açıklamalar geldi.

THE MATRIX 4 ÖNE ÇEKİLDİ

Heyecanla beklenen yeni Batman filmini 2022’ye erteleyen Warner Bros., daha önce 2022’ye ertelediği The Matrix 4‘u ise yeniden 2021’e çekti. Lana Wachowski’nin yazıp yönettiği yeni Matrix filmi 22 Aralık 2021’de vizyona girecek.

DC’nin sevilen kahramanlarını bir araya getirecek olmasıyla bir Flash filminden ziyade bir Justice League filmini andırmasıyla heyecan yaratan The Flash, 3 Haziran 2022’den 4 Kasım 2022’ye ertelendi. Shazam! 2, 4 Kasım 2022’den 2 Haziran 2023’e ertelenirken, Dwayne Johnson’ın başrolünü üstleneceği Black Adam filmi ise vizyon takviminden çıkarıldı.

