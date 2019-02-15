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Hollywood'dan Oscar Akademisi'ne açık mektup

basak.deniz basak.deniz
SİNEMA TV  | 15.02.2019 10:02 | Son Güncelleme

Akademi’nin Oscar Ödül Töreni için bu sene gerçekleştireceğini açıkladığı yenilikler sinemacılar tarafından tepkiyle karşılandı.

Hollywood'dan Oscar Akademisi'ne açık mektup
  1. Oscar Ödül Töreni bu sene birçok yeniliğe sahne olmaya hazırlanıyor. Hergün yeni bir açıklama yapan Akademi’ye karşı Hollywood çalışanları kazan kaldırdı. Aralarında Quentin Tarantino, Martin Scorsese, Spike Lee, Damien Chazelle, Seth Rogan ve Ang Lee gibi isimlerin yer aldığı Hollywood’un ünlü sinemacıları, Oscar canlı yayınından dört kategorinin kaldırılması kararı sonrası Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi’ne açık mektupla itiraz etti.

Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi’ne karşı yazılan bu mektupta, “91. Oscar Ödül Töreni’nde sinemasal sanatların statüsünü düşürmek, yaşamımızı ve tutkularımızı seçtiğimiz mesleğimize adayan bizlere hakaretten başka bir şey değildir” denildi. Mektupta ayrıca, “Akademi’nin yaptığı bu kısaltmayı ve potansiyel sansürü misyonunun ruhuna aykırı hareket olarak değerlendiriyoruz... Akademi 1927 yılında sinema sanatlarındaki mükemmelliği tanımak ve korumak, hayal gücüne ilham vermek ve dünyayı sinema filmleri aracılığıyla birbirine bağlamaya yardımcı olmak için kuruldu” denilen mektupta, “Ne yazık ki sanat biçimimizi ve arkasındaki insanları kutlamaktan ziyade eğlence sunma arayışımız nedeniyle bu misyondan saptık” ifadesi kullanıldı.

Akademi, pazartesi günü “en iyi görüntü yönetimi”, “en iyi kurgu”, “en iyi kısa film” ve “en iyi saç/makyaj” kategorileri ödüllerinin Oscar töreni esnasında değil reklam arasında verileceğini duyurmuştu. Akademi, ödüllerin daha sonra “kısaca kurgulanmış” haliyle programa ekleneceğini, ancak orijinal sunumların Oscar.com ve Academy sosyal medya kanallarında canlı yayınlanacağını söylemişti. Bu karar, seyirci ilgisinin azaldığı Oscar töreninin süresinin üç saatle sınırlı tutulması isteğinden ileri geliyordu.

Mektup şöyle devam etti: “Üstün sinemanın yaratılmasından sorumlu olanların tanınması, amacı onu korumak olan kurum tarafından azaltılıyorsa, artık Akademi'nin ortak bir sanat formu olarak filmi takdir etme vaadini desteklemiyoruz.”

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91. Oscar Ödül Töreni Oscars Oscar Ödülleri

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