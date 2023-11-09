Hollywood tarzıyla çok konuşulmuştu! Ebru Şahin'in şıklığının bedeli dudak uçuklattı

İstanbullu Gelin, Yasak Elma, Hercai, Destan ve son olarak Yüz Yıllık Mucize gibi birçok başarılı projede yer alan ünlü oyuncu Ebru Şahin önceki gün Los Angelas'ta düzenlenen Hollywood Türk Film ve Drama Günleri'ne katıldı.

İddialı tarzıyla beğeni toplayan Şahin'in uzun, mavi tonlarında taşlı elbisesiyle verdiği pozlar çok konuşuldu. Şahin, kominini aynı renkteki ayakkabılarıyla tamamladı.

Davetten karelerini sosyal medya hesabından paylaşan Ebru Şahin'in şıklığının bedeli ortaya çıktı. GazeteMagazin'in haberine göre ünlü oyuncunun elbisesinin fiyatı tam tamına 83 bin 742 TL.

Şahin'in davet tarzına sosyal medyada; 'Çok güzelsin', 'Harika görünüyorsun', 'Gülüşü yeter', 'Bu güzellik halis mi?', 'Güneş gibi parlıyorsun', 'Görünüşünü çok beğeniyorum,' gibi yorumlar yapıldı.









