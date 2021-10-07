Hollywood’un sevilen oyuncusu Daniel Craig’in ismi Şöhretler Kaldırımı’nda yıldız oldu

Dünya sinema sektörü için bir efsane haline gelen James Bond serisinin 25’inci filmi Ölmek İçin Zaman Yok (No Time No Die) projesinde son kez 007 kodlu ajanı canlandıran Daniel Craig, Hollywood Şöhretler Kaldırımı’nda yıldızı olan ünlüler arasına katıldı. James Bond karakteriyle vedalaşan İngiliz aktör için Hollywood’ta bir tören düzenlendi.

ESKİ JAMES BOND’UN YANINDA YER ALDI

53 yaşındaki oyuncu için Los Angeles’ta düzenlenen törenle üstünde adının yazılı olduğu kaldırıma yerleştirildi. Sevilen aktör böylece kaldırımda adı yazılı olan 2 bin 704’üncü isim oldu. Craig’in yıldızı eski James Bond oyuncusu Roger Moore’un yıldızının yanına konuldu.



