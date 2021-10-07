Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Sinema TV
  4. Hollywood’un sevilen oyuncusu Daniel Craig’in ismi Şöhretler Kaldırımı’nda yıldız oldu

Hollywood’un sevilen oyuncusu Daniel Craig’in ismi Şöhretler Kaldırımı’nda yıldız oldu

07.10.2021 15:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

James Bond film serisinin başrol oyuncusu Daniel Craig’in ismi artık Hollywood Şöhretler Kaldırımı’ndaki yıldızlardan birine yazıldı. Kaldırımda adı yazılı olan 2 bin 704’üncü ünlü olmayı başaran Craig, “Tüm bu efsanelerle çevrili kaldırımda olmam beni çok mutlu bir adam yaptı” dedi.

Hollywood’un sevilen oyuncusu Daniel Craig’in ismi Şöhretler Kaldırımı’nda yıldız oldu

Dünya sinema sektörü için bir efsane haline gelen James Bond serisinin 25’inci filmi Ölmek İçin Zaman Yok (No Time No Die) projesinde son kez 007 kodlu ajanı canlandıran Daniel Craig, Hollywood Şöhretler Kaldırımı’nda yıldızı olan ünlüler arasına katıldı. James Bond karakteriyle vedalaşan İngiliz aktör için Hollywood’ta bir tören düzenlendi.

ESKİ JAMES BOND’UN YANINDA YER ALDI

1

53 yaşındaki oyuncu için Los Angeles’ta düzenlenen törenle üstünde adının yazılı olduğu kaldırıma yerleştirildi. Sevilen aktör böylece kaldırımda adı yazılı olan 2 bin 704’üncü isim oldu. Craig’in yıldızı eski James Bond oyuncusu Roger Moore’un yıldızının yanına konuldu.

Tom Cruise yeni filmi ‘Görevimiz Tehlike’ için pilotluk derslerine başladıTom Cruise yeni filmi ‘Görevimiz Tehlike’ için pilotluk derslerine başladı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bakanlıktan flaş kayıp-kaçak kararı! Su verilmeyecekBakanlıktan flaş kayıp-kaçak kararı! Su verilmeyecek
Şaşkına çeviren olay! Sokak kedisine fakirlik kağıdı istediŞaşkına çeviren olay! Sokak kedisine fakirlik kağıdı istedi
Dublör kullanmak istemiyor! Tehlikeli sahneler için...Dublör kullanmak istemiyor! Tehlikeli sahneler için...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Kıyafeti tepki çekti! Tanga görünümlü elbise akımı...

Kıyafeti tepki çekti! Tanga görünümlü elbise akımı...

Binlerce dolarlık çıplak fotoğraflarını ücretsiz paylaşıyor

Binlerce dolarlık çıplak fotoğraflarını ücretsiz paylaşıyor

İki mevsim bir arada! Görüntüler mest etti

İki mevsim bir arada! Görüntüler mest etti

Yasaklar şehri olarak biliniyor! Tuvalete gitmek bile...

Yasaklar şehri olarak biliniyor! Tuvalete gitmek bile...

İlginizi Çekebilir

Bu halini herkes unuttu!

Bu halini herkes unuttu!

Koronavirüsü bilen kahin bitiş tarihini verdi

Koronavirüsü bilen kahin bitiş tarihini verdi

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Mayalar’dan sonra Vikingler! Dünyanın sonu için tarih verdiler

Mayalar’dan sonra Vikingler! Dünyanın sonu için tarih verdiler

Kira ödemekten bıktı! Bakın nereye yerleşti

Kira ödemekten bıktı! Bakın nereye yerleşti

Simpsonlar yine bildi! Bu kehaneti de tuttu

Simpsonlar yine bildi! Bu kehaneti de tuttu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.