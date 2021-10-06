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Tom Cruise yeni filmi ‘Görevimiz Tehlike’ için pilotluk derslerine başladı

06.10.2021 15:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Görevimiz Tehlike 7 (Mission: Impossible 7) filminin çekimleri tamamlandı. Filmin başrol oyuncusu Tom Cruise ise serinin devam projesi için hazırlıklarına hızlı başladı. Bir sonraki film için ünlü oyuncunun uçuş dersleri aldığı söylendi.

Tom Cruise yeni filmi ‘Görevimiz Tehlike’ için pilotluk derslerine başladı

Tom Cruise, yeni Görevimiz Tehlike (Mission: Impossible) filmi için II. Dünya Savaşı askerinden uçuş dersleri almaya başladı. The Sun gazetesine konuşan bir kaynak, 59 yaşındaki Amerikalı aktörün Görevimiz Tehlike 8 (Mission: Impossible 8) filmi için, 1943 Boeing Stearman Model 75 uçak pilotluğu öğrenmeye başladığını söyledi. Kaynak, “Bu, normalde büyük yetenek gerektiren bir görev ama Tom Cruise filmde hiçbir zor sahneyi kesmek ya da dublör kullanmak istemiyor” diye konuştu.

DUBLÖR KULLANMAMAK İÇİN DERS ALIYOR

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Dünyaca ünlü oyuncu Tom Cruise, başrolünde yer aldığı kült aksiyon serisinin yedinci halka filminin çekimlerini tamamladı. Amerikalı oyuncu, ara vermeden bir sonraki film için çalışmaya başladı. Kaynaklar, Cruise’un ağızları açıkta bırakacak aksiyon sahnelerinin tek başına üstesinden gelmek için, tehlikeli olsa da 80 yaşında bir uçakla pilotluk öğrenmeye başladığını anlattı.

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Tom Cruise
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