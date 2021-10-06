Tom Cruise yeni filmi ‘Görevimiz Tehlike’ için pilotluk derslerine başladı

Tom Cruise, yeni Görevimiz Tehlike (Mission: Impossible) filmi için II. Dünya Savaşı askerinden uçuş dersleri almaya başladı. The Sun gazetesine konuşan bir kaynak, 59 yaşındaki Amerikalı aktörün Görevimiz Tehlike 8 (Mission: Impossible 8) filmi için, 1943 Boeing Stearman Model 75 uçak pilotluğu öğrenmeye başladığını söyledi. Kaynak, “Bu, normalde büyük yetenek gerektiren bir görev ama Tom Cruise filmde hiçbir zor sahneyi kesmek ya da dublör kullanmak istemiyor” diye konuştu.

DUBLÖR KULLANMAMAK İÇİN DERS ALIYOR

Dünyaca ünlü oyuncu Tom Cruise, başrolünde yer aldığı kült aksiyon serisinin yedinci halka filminin çekimlerini tamamladı. Amerikalı oyuncu, ara vermeden bir sonraki film için çalışmaya başladı. Kaynaklar, Cruise’un ağızları açıkta bırakacak aksiyon sahnelerinin tek başına üstesinden gelmek için, tehlikeli olsa da 80 yaşında bir uçakla pilotluk öğrenmeye başladığını anlattı.



