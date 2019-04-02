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Hollywood yanağı yaptıran ünlülerin inanılmaz değişimi!

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
İLGİNÇ HABERLER  | 02.04.2019 11:19 | Son Güncelleme

Bu yazın estetik trendi: Hollywood yanağı nedir? Hollywood yanağı yaptıran ünlüler...

Hollywood yanağı yaptıran ünlülerin inanılmaz değişimi!

Tombul yanaklar küçük yaşlarda sempatik bir ifade sağlasa da ilerleyen yaşlarda bir sorun olarak görülebiliyor. Kalın ya da tombul görünümlü yanaklar kişilerin olduğundan daha kilolu görünmesine sebep olurken; ince hatlı yüz yapısı daha estetik ve daha genç görünmesini sağlar. Kişiyi rahatsız eden bu görüntü yanak inceltme estetiği yani bişektomi ile kolayca giderilebiliyor.

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HOLLYWOOD ESTETİĞİ DENİLEN BİŞEKTOMİ NEDİR?

Geçtiğimiz yaz başlayan ve bu yıl da popüler olan bir Hollywood yanağı sahibi olmak isiyorsanız, bişektomi ameliyatını bilmelisiniz. İnsanlar genellikle başkalarının da beğendiği insanları kendilerine model alırlar. Bu rol modellerin çoğu, oyuncular, sanatçılar, modeller veya medya, sosyal medya aracılığıyla fenomen olan insanlardır. Hollywood yanağı, aynı zamanda en beğenilen karakterlerin olduğu Hollywood filmlerindeki kadın karakterlerinden ilham alıyor. Hollywood filmlerinde kadın karakterler genellikle ince çizgiler, zayıf ama güçlü yüz ifadeleri ve gergin açıları olan alt çenelere sahiptir.

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BİŞEKTOMİ NASIL YAPILIR?

Bişektomi operasyonunda eski yöntemlerde yanak çizgilerini vurgulamak için yanak protezi veya dolgu maddeleri kullanılırdı. Bu yöntemle yüzün inceltilmesi mümkün değildi, aksine bazen abartılı ve pürüzlü bir görünüm kazandırabilirdi. Hollywood yanağında kullanılan yeni yöntem tamamen yanak odaklıdır ve istenen görüntü herhangi bir cerrahi iz bırakmadan kontrollü bir şekilde elde edilebilir. Ek olarak bu alandaki asimetri büyük ölçüde düzeltilebilir. Ameliyat tamamen ağız içinde ve genel veya lokal anestezi altında steril koşullar altında gerçekleştirilir. İşlem süresi her iki taraf için 45 dakikadır. Çok küçük bir kesi ile bu alanın dolumunu sağlayan yağ pedlerine erişilir ve işlem gerçekleştirilir. İstenen sonucu elde etmek için yağ dokusu ölçülü bir miktarda çıkarılır.

HOLYWOOD YANAĞI YAPTIRAN ÜNLÜLERİN ÖNCESİ VE SONRASI

1. HANDE ERÇEL

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almeda

2. ANGELİNA JOLİE

angelina jolie

3. BELLA HADİD

bella hadid

4. ÇAĞLA ŞİKEL

çağla

5. DEMET ŞENER

demet şener

6. DENİZ AKKAYA

deniz akkaya

7. EBRU GÜNDEŞ

ebru gündeş

8. EBRU ŞALLI

ebru şallı

9. FAHRİYE EVCEN

fahriye

10. İREM DERİCİ

irem derici

11. JENNİFER ANİSTON

jenifer anston

12. KİM KARDASHİAN

kim kardashıan

13. GÜLŞEN

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14. MEGAN FOX

megan fox

15. MERYEM UZERLİ

meryem uzerli

16. PETEK DİNÇÖZ

petek

17. SELENA GOMEZ

selena gomez

18. SEREN SERENGİL

seren serengil

19. YASEMİN ERGENE ÖZİLHAN

yasemin

20. VİCTORİA BECKHAM

victoria beckham


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