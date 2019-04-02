Hollywood yanağı yaptıran ünlülerin inanılmaz değişimi!

Tombul yanaklar küçük yaşlarda sempatik bir ifade sağlasa da ilerleyen yaşlarda bir sorun olarak görülebiliyor. Kalın ya da tombul görünümlü yanaklar kişilerin olduğundan daha kilolu görünmesine sebep olurken; ince hatlı yüz yapısı daha estetik ve daha genç görünmesini sağlar. Kişiyi rahatsız eden bu görüntü yanak inceltme estetiği yani bişektomi ile kolayca giderilebiliyor.
HOLLYWOOD ESTETİĞİ DENİLEN BİŞEKTOMİ NEDİR?
Geçtiğimiz yaz başlayan ve bu yıl da popüler olan bir Hollywood yanağı sahibi olmak isiyorsanız, bişektomi ameliyatını bilmelisiniz. İnsanlar genellikle başkalarının da beğendiği insanları kendilerine model alırlar. Bu rol modellerin çoğu, oyuncular, sanatçılar, modeller veya medya, sosyal medya aracılığıyla fenomen olan insanlardır. Hollywood yanağı, aynı zamanda en beğenilen karakterlerin olduğu Hollywood filmlerindeki kadın karakterlerinden ilham alıyor. Hollywood filmlerinde kadın karakterler genellikle ince çizgiler, zayıf ama güçlü yüz ifadeleri ve gergin açıları olan alt çenelere sahiptir.
BİŞEKTOMİ NASIL YAPILIR?
Bişektomi operasyonunda eski yöntemlerde yanak çizgilerini vurgulamak için yanak protezi veya dolgu maddeleri kullanılırdı. Bu yöntemle yüzün inceltilmesi mümkün değildi, aksine bazen abartılı ve pürüzlü bir görünüm kazandırabilirdi. Hollywood yanağında kullanılan yeni yöntem tamamen yanak odaklıdır ve istenen görüntü herhangi bir cerrahi iz bırakmadan kontrollü bir şekilde elde edilebilir. Ek olarak bu alandaki asimetri büyük ölçüde düzeltilebilir. Ameliyat tamamen ağız içinde ve genel veya lokal anestezi altında steril koşullar altında gerçekleştirilir. İşlem süresi her iki taraf için 45 dakikadır. Çok küçük bir kesi ile bu alanın dolumunu sağlayan yağ pedlerine erişilir ve işlem gerçekleştirilir. İstenen sonucu elde etmek için yağ dokusu ölçülü bir miktarda çıkarılır.
HOLYWOOD YANAĞI YAPTIRAN ÜNLÜLERİN ÖNCESİ VE SONRASI
1. HANDE ERÇEL
2. ANGELİNA JOLİE
3. BELLA HADİD
4. ÇAĞLA ŞİKEL
5. DEMET ŞENER
6. DENİZ AKKAYA
7. EBRU GÜNDEŞ
8. EBRU ŞALLI
9. FAHRİYE EVCEN
10. İREM DERİCİ
11. JENNİFER ANİSTON
12. KİM KARDASHİAN
13. GÜLŞEN
14. MEGAN FOX
15. MERYEM UZERLİ
16. PETEK DİNÇÖZ
17. SELENA GOMEZ
18. SEREN SERENGİL
19. YASEMİN ERGENE ÖZİLHAN
20. VİCTORİA BECKHAM
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