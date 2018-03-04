MAGAZİN

‘Hollywood yanağı’ yaptırdı! İşte Meryem Uzerli’nin son hali

MAGAZİN HABERLERİ  | 04.03.2018 14:46 | Son Güncelleme

Uzun süredir ekranlarda boy göstermeyen Meryem Uzerli, 'Hollywood yanağı' modasına uydu ve yanaklarından yağ aldırdı.

‘Hollywood yanağı’ yaptırdı! İşte Meryem Uzerli’nin son hali

Bir süredir diyet yapıp zayıflayan Meryem Uzerli estetik yaptırmaya da devam ediyor.

YİNE BIÇAK ALTINA YATTI

Oyuncunun ne zaman ekranlara döneceği ise hala merak konusu… Meryem Uzerli fazla kilolardan kurtulduktan sonra deforme olan yerlerini estetik yaptırmaya devam ediyor.

‘HOLLWOOD YANAĞI’ YAPTIRDI

Daha önce çene ucuna ve elmacık kemiklerine dolgu yaptırmıştı. Şimdi de ‘ Hollywood yanağı’ modasına uymuş ve yanaklarından yağ aldırmış. Böylece daha kemikli bir yüze sahip olmuş.

İşte Meryem Uzerli’nin son hali:

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Anahtar Kelimeler:
meryem uzerli estetik

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