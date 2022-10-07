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Hollywood yıldızı Kevin Spacey, cinsel taciz iddiasıyla New York'taki mahkemede yargılanıyor!

07.10.2022 00:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son olarak rol aldığı House of Cards dizisiyle ses getiren dünyaca ünlü oyuncu Kevin Spacey, hakkında onlarca yıl öncesine dayanan bir cinsel taciz iddiasıyla ilgili açılan dava için New York'taki mahkemede yargılanıyor. Hollywood yıldızı Spacey'e, 14 yaşındayken kendisine cinsel tacizde bulunduğunu iddia eden ABD'li aktör Anthony Rapp'ın açıklamalarından sonra dava açılmıştı.

Hollywood yıldızı Kevin Spacey, cinsel taciz iddiasıyla New York'taki mahkemede yargılanıyor!

Hollywood yıldızı Kevin Spacey, açtığı hukuk davasında ifade vermek üzere Manhattan'daki mahkeme binasına giriş yaptı. Mahkeme önünde kalabalık bir gazeteci grubuyla karşılaşan Spacey, basın mensuplarının sorularını cevaplamadı. 63 yaşındaki tecrübeli oyuncu, mahkemede jüri karşısında kendisini savundu.

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FARKLI YER VE ZAMANLARDA TACİZ ETTİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

Şu anda "Star Trek: Discovery" dizisinde oynayan 51 yaşındaki Rapp, iki Oscar ve çok sayıda büyük ödüle sahip Spacey tarafından 1980'li yıllarda Broadway'da farklı yer ve zamanlarda cinsel tacize uğradığını iddia etmişti.

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SPACEY ÖZÜR DİLEMİŞTİ

Hakkındaki cinsel saldırı suçlamalarını birçok defa reddeden Spacey, Rapp'in iddiasını Twitter'dan yanıtlamış, olayı hatırlamadığını belirterek, "son derece uygunsuz sarhoş davranış" için özür dilediğini ifade etmişti.

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Spacey daha önce İngiltere'de 2005-2013 arasında üç erkeğe yönelik cinsel saldırı suçlamalarını reddetmiş, 2019'da ise kendisine yönelik uygunsuz davranış ve cinsel saldırı suçlaması davaları Massachusetts'te mahkeme tarafından düşürülmüştü. (AA)

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