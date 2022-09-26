Tacizi ifşa etmişti! Ece Ronay Mehmet Ali Erbil'in TikTok'taki günlük kazancını açıkladı

Mehmet Ali Erbil'in taciz mesajlarını ifşa eden Ece Ronay son dönemde TikTok'ta yaptıklarıyla adından söz ettiren Erbil hakkında bomba bir iddiada bulundu.

TikTok hesabını açarak izleyicilerden hediye isteyen Erbil için "Dilenci" diyen Ronay, konu davalık olduğu komedyene gelince kendini tutamadı.

Erbil'in TikTok'taki kazancından bahseden Ronay, "Bana söylediği bir şeyi yine kendisi yaparsa laf söylemeye devam ederim. Beni ezmeye çalıştıkları her şeyi şimdi onlarda görüyorum. Gördükçe de yüzlerine vurmaya devam edeceğim. Mehmet Ali Erbil TikTok'tan günlük 70 ila 100 bin TL arasında para kazanıyor. Gönderilen hediyelerle o civarda bir para kazandığı için TikTok'tan vazgeçemiyor" dedi.



