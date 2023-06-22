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'Hollywood yıldızı olmak istiyorum' demişti! Müge Anlı, Ezel Bayraktar olayına dair kahreden haberi verdi: 'Yoğun bakımda'

22.06.2023 13:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müge Anlı'da yengesinin tedavisi için biriktirdiği 300 bin TL'yi alıp kayıplara karışan, sonrasında da Ömer olan ismini değiştirerek programa damgasını vuran Ezel Bayraktar tekrar gündem oldu. Hollywood yıldızı olmak isteyen Ezel Bayraktar bir ayakkabı mağazasında başladığı işinden ayrıldı ve eski hayatına geri döndü. Müge Anlı Bayraktar'ın hasta yengesine ilişkin açıklamada bulundu ve "Şu an yoğun bakımda" dedi.

'Hollywood yıldızı olmak istiyorum' demişti! Müge Anlı, Ezel Bayraktar olayına dair kahreden haberi verdi: 'Yoğun bakımda'

Müge Anlı, Ezel Bayraktar olayına ilişkin yeni gelişmeyi duyurdu. Kanser hastası olan yengesi Tuğba Aslanhan'ın tedavi için biriktirdiği parayı alıp kayıplara karışan Ezel Bayraktar, sonunda insafa gelip özür dilemişti. Ezel ajansa yazdırılıp bir ayakkabı firmasında işe girmişti. Müge Anlı konuya dair yaptığı yeni açıklamada Ezel Bayraktar'ın yengesi Tuğba Aslanhan'ın sağlık durumunu paylaştı.

Kötü haberi paylaşan Müge Anlı şu ifadeleri kullandı:

"Bugün onları burada çok misafir etmek istiyordum ama kendisi şu an yoğun bakımda. İnşallah iyileşerek aramıza katılacak."

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MÜGE ANLI'DAN ÇARPICI AÇIKLAMA: "EZEL YİNE BİLDİĞİMİZ GİBİ"

Ezel Bayraktar'ın işini bıraktığı ortaya çıktı. Öte yandan Ezel'in yeni bir sevgilisi olduğu ve kızın ailesi tarafından istenmediği öğrenildi.
Müge Anlı yaptığı açıklamada "Ezel yine bildiğimiz Ezel" ifadesini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına damgasını vuran Ömer, kanser hastası yengesinin tedavi için biriktirdiği 300 bin TL'yi alarak kayıplara karışmış, sonrasında da ortaya çıkıp paranın tamamını harcadığını dile getirmişti.

Oyuncu olma hayallerinin olduğunu ve bu parayı yatırım amaçlı kullandığını fakat hayalini gerçekleştiremediğini söyleyen Ömer'in bu parayı Antalya'da otellerde yediği gerçeği şaşkınlık yaratmıştı.

Ezel Bayraktar 2

Her fırsatta Ezel'e olan hayranlığını dile getiren Ömer'in adını Ezel Bayraktar olarak değiştirdiği ortaya çıkmıştı.

Oyuncu olmak isteyen Ezel Bayraktar ajansa yazdırılırken kanser hastası yengeye yardım eli uzatılmıştı.

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