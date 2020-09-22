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Hollywood yıldızları Türkiye'ye gelmek için gün sayıyor

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Amerikalı Türk asıllı yönetmen ve yapımcı Sean GK’nin önderliğinde çekilecek olan “X The End Time” filmi için Hollywood Yıldızları İzmir’e gelecek.

Hollywood yıldızları Türkiye'ye gelmek için gün sayıyor

Terminatör filminin güzel oyuncusu Kristanna loken, Testere filminin başarılı dedektifi Costas Mandylor, Tom Tidiman’ın başrollerini üstlendiği filmin fragman çekimleri Selçuk ve Seferihisar’da yapılacak. Dünyaca ünlü yıldızların başrolleri paylaştığı filmde ayrıca, Türk dizilerinin sevilen oyuncusu Wilma Elles de rol alacak.

Üç gün boyunca İzmir’de olacak ünlüler, fırsat buldukça İzmir’in tarihi yerlerini gezecek. Muhteşem bir aksiyon filminin olacağını ifade eden Yapımcı ve Yönetmen Sean GK, filmin bazı bölümlerinin İzmir ve İstanbul’da çekileceğini ve 2021 yılında vizyonda olacağını söyledi.


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