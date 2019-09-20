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Hollywood yine karıştı: 'Robert De Niro 30 yıldır benimle uğraşıyor'

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SİNEMA TV  | 20.09.2019 09:40 | Son Güncelleme

Mickey Rourke’un hedefinde yıllar önce aynı filmde rol aldığı Robert De Niro var. Rourke’un yaptığı açıklamaya göre ikilinin arasında 30 yıldır süren gizli bir düşmanlık var.

Hollywood yine karıştı: 'Robert De Niro 30 yıldır benimle uğraşıyor'

Robert De Niro ile 1987 yapımı Angel Heart filminde başrolü paylaşan Mickey Rourke, Robert De Niro'nun kendisine o tarihten beri gizlice düşmanlık beslediğini söyledi. 67 yaşındaki Rourke’un iddiasına göre; Martin Scorsese’nin yeni filmi The Irishman’de rol alması için düşünülen isimler arasında yer aldığını ancak Robert De Niro’nun bu duruma engel olduğu yönünde.

Yapımcılardan jet açıklama

The Irishman’de rol almayı çok istediğini bu yüzden olanlara çok üzüldüğünü söyleyen Mickey Rourke, aynı zamanda filmden kazanacağı paraya da çok ihtiyacı olduğunu dile getirdi.

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The Wrestler filmindeki performansıyla Oscar’a aday olan Mickey Rourke’un gündeme bomba gibi düşen iddiaları sonrasında gözler The Irishman cephesine çevrilmişti.

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Beklenen açıklama vakit kaybetmeden geldi. The Irishman’in cast direktörü Ellen Lewis, filmin yapımcılarından Jane Rosenthal ve Emma Tillinger Koskoff, Mickey Rourke’un iddialarını kesin bir dille yalanladı. Robert De Niro iddialar karşısında sessizliğini koruyor.

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Anahtar Kelimeler:
Robert De Niro Mickey Rourke Angel Heart The Irishman

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