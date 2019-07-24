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Homecoming'in 2. sezonunun başrolünde Janelle Monáe var

basak.deniz basak.deniz
SİNEMA TV  | 24.07.2019 17:47 | Son Güncelleme

İkinci sezonuyla ekrana gelmeye hazırlanan Homecoming'in yeni başrolü Janelle Monáe oldu.

Homecoming'in 2. sezonunun başrolünde Janelle Monáe var

Online yayın platformlarından Amazon Prime'da ikinci sezonuyla ekrana gelmeye hazırlanan Homecoming'in yeni başrolü, başarılı şarkıcı ve oyuncu Janelle Monáe oldu. Psikolojik gerilim dizisinin ilk sezonunda başrolü deneyimli oyuncu Julia Roberts üstlenmişti. Roberts ve Mr. Robot'un yaratıcısı Sam Esmail ikinci sezonda da yapımcı koltuğunda oturmaya devam edecek. Monáe, bir botta uyanan ama oraya nasıl geldiğini ve kim olduğunu hatırlamayan bir kadına hayat verecek.

Başarılı müzik kariyerinin üzerine Hidden Figures ve Moonlight gibi ses getiren filmlerde boy gösteren Janelle Monáe, ilk kez büyük çaplı bir dizide rol alacak. Monáe’yi bu sene, dünyanın en önemli aktivistlerinden biri olan Harriet Tubman’ın hayatını konu eden Harriet ve 1955 tarihli Disney klasiği Lady and the Tramp’in canlı aksiyon uyarlamasında izleyeceğiz.

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Anahtar Kelimeler:
Homecoming Janelle Monáe Amazon Prime julia roberts

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