Homecoming'in 2. sezonunun başrolünde Janelle Monáe var

Online yayın platformlarından Amazon Prime'da ikinci sezonuyla ekrana gelmeye hazırlanan Homecoming'in yeni başrolü, başarılı şarkıcı ve oyuncu Janelle Monáe oldu. Psikolojik gerilim dizisinin ilk sezonunda başrolü deneyimli oyuncu Julia Roberts üstlenmişti. Roberts ve Mr. Robot'un yaratıcısı Sam Esmail ikinci sezonda da yapımcı koltuğunda oturmaya devam edecek. Monáe, bir botta uyanan ama oraya nasıl geldiğini ve kim olduğunu hatırlamayan bir kadına hayat verecek.

Başarılı müzik kariyerinin üzerine Hidden Figures ve Moonlight gibi ses getiren filmlerde boy gösteren Janelle Monáe, ilk kez büyük çaplı bir dizide rol alacak. Monáe’yi bu sene, dünyanın en önemli aktivistlerinden biri olan Harriet Tubman’ın hayatını konu eden Harriet ve 1955 tarihli Disney klasiği Lady and the Tramp’in canlı aksiyon uyarlamasında izleyeceğiz.



