Homurlu Futbol Sahasının yenileme işlerinin yüzde 95’i tamamlandı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın, gençlerin ve farklı yaş gruplarındaki vatandaşların, sportif faaliyetlerini yapabilmeleri için spor tesisleri inşası ve var olan spor alanlarında da iyileştirme çalışmaları devam ediyor.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in, Mersin’i spor kenti yapma yolundaki hedefi doğrultusundaki çalışmaları hayata geçiren, yeni spor alanları oluşturan ve var olan alanlarda da yenileme ve tadilat işlemleri gerçekleştiren ekipler çalışmalarını hızla sürdürüyor. Ekipler, Akdeniz ilçesinde yer alan ‘Homurlu Mahallesi Futbol Sahasının ve çevre düzenlemesinin yüzde 95’ini tamamladı. Saha, yapımı bittikten sonra mahalle halkına hizmet vermeye başlayacak. Çalışmalar kapsamında binanın soyunma odaları ve duşlarının yapımı, çelik seyirci tribünü ve oyuncu-hakem kulübeleri yapımı ile saha etrafı direk ve tel işleri tamamlandı. Çatılı çelik tribün yapımı, hizmet binasında tadilatlar, yedek kulübesi ve hakem kulübesi yapımı, futbol sahası etrafına tel çit yapımı işleri ile elektrik aydınlatma çalışmaları da ekipler tarafından gerçekleştiriliyor.

Mersin’in sporun gelişimi konusunda elverişli bir kent olduğunu katıldığı her platformda vurgulayan Başkan Vahap Seçer, “Mersin, Türkiye’deki ve dünyadaki lokasyonuyla aslında sporda başarıdan başarıya koşabilecek bir kent. Bunun yanında spor turizminin de fevkalâde yapabileceği, özellikle kış mevsimlerinde her alanda, her disiplinde sporcuların rahatlıkla burada kamplar kurabileceği, çalışmalar yapılabileceği imkanlar sunan bir kent. Bu potansiyeli açığa çıkaracak bazı projelere, projeksiyonlara, yatırımlara ihtiyaç var. Saha yapacaksınız, tesis yapacaksınız, konaklama yerleri yapacaksınız, her branş için antrenman alanları oluşturacaksınız. İşte o zaman Mersin’i spor kenti yapma yolunda çok önemli adım atarsınız” ifadelerini kullanmıştı.

Seçer, bu anlayış doğrultusunda Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak çalışmalar yapmaya gayret ettiklerini de ifade ederek, “En iyisini yapmaya çalışıyoruz. Kent genelinde sadece merkezde değil, Anamur’dan Tarsus’a kadar çok yönlü potaları semtlerde, mahallelerde uygun bulduğumuz, yer sorunu olmayan bütün bölgelerde yaygınlaştıracağız. Semtlerde çocuklarımızın ne kadar çok spor yapabileceği, kötü enerjilerini dışarıya atabileceği alanlar oluşturursak o kadar mutlu bir kent oluşturabileceğimizi düşünüyorum” demişti.