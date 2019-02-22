Honda Civic 2021’den sonra nerede üretilecek?

Honda geçtiğimiz günlerde popüler Civic modelini üreten iki büyük fabrikanın kapatılacağını açıkladı. Bu fabrikalardan biri Swidon- İngiltere’de yer alıyor. Swidon fabrikasında 3.500 kişi çalışıyor. Burada her yıl 150.000 Honda Civic hatchback ve Type R modeli İngiltere ve küresel pazarlar için üretiliyor. Ülkemizde Gebze’de yer alan Honda Türkiye Fabrikası ise halihazırda istihdam ettiği 1.000 kişi ile her yıl 50.000 Honda Civic sedan modelini iç pazar başta olmak üzere diğer tüm küresel pazarlar için üretiyor.

Her iki fabrikanın da 2021 yılına kadar üretime devam edeceği biliniyor. Honda Civic’in geleceği ise şimdilik meçhul. Japon üretici birkaç gün önce her iki fabrikanın kapanacağının teyidinin ardından beş kapılı Civic’in gelecek neslinin üretim yerini düşünüyor. Kuzey Amerika ise şirketin üst düzey yöneticilerine en yakın seçeneklerden biri.

Kuzey Amerika’da üretilen bir Honda Civic!

Honda, 47 yıldır üretilen Civic için her 4-5 yılda bir nesil değiştiriyor. Halihazırda üretilen onuncu nesil Honda Civic ise 2016 yılında üretim hattına girdi. Yani İngiltere ve Türkiye’de üretimin 2021 yılında durdurulacak olması bir tesadüf değil. Honda, yeni nesil beş kapılı Civic’in on birinci nesli için yeni bir başlangıç yapmak istiyor. Bazı kaynaklar ise şirketin bu yeni başlangıç için Kuzey Amerika’yı düşündüğünü söylüyor. Bunun en büyük nedeni ise Civic hatchback’in burada popüler olması olarak görülüyor.