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Honda Civic 2021’den sonra nerede üretilecek?

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TEKNOLOJİ  | 22.02.2019 07:05 | Son Güncelleme

Japon otomotiv devi Honda, geçtiğimiz Salı günü Türkiye ve İngiltere’deki fabrikalarını 2021 yılında kapatacağını açıkladı. Peki Honda Civic 2021’den sonra nerede üretilecek? İşte detaylar.

Honda Civic 2021’den sonra nerede üretilecek?

Honda geçtiğimiz günlerde popüler Civic modelini üreten iki büyük fabrikanın kapatılacağını açıkladı. Bu fabrikalardan biri Swidon- İngiltere’de yer alıyor. Swidon fabrikasında 3.500 kişi çalışıyor. Burada her yıl 150.000 Honda Civic hatchback ve Type R modeli İngiltere ve küresel pazarlar için üretiliyor. Ülkemizde Gebze’de yer alan Honda Türkiye Fabrikası ise halihazırda istihdam ettiği 1.000 kişi ile her yıl 50.000 Honda Civic sedan modelini iç pazar başta olmak üzere diğer tüm küresel pazarlar için üretiyor.

Her iki fabrikanın da 2021 yılına kadar üretime devam edeceği biliniyor. Honda Civic’in geleceği ise şimdilik meçhul. Japon üretici birkaç gün önce her iki fabrikanın kapanacağının teyidinin ardından beş kapılı Civic’in gelecek neslinin üretim yerini düşünüyor. Kuzey Amerika ise şirketin üst düzey yöneticilerine en yakın seçeneklerden biri.

Kuzey Amerika’da üretilen bir Honda Civic!

Honda, 47 yıldır üretilen Civic için her 4-5 yılda bir nesil değiştiriyor. Halihazırda üretilen onuncu nesil Honda Civic ise 2016 yılında üretim hattına girdi. Yani İngiltere ve Türkiye’de üretimin 2021 yılında durdurulacak olması bir tesadüf değil. Honda, yeni nesil beş kapılı Civic’in on birinci nesli için yeni bir başlangıç yapmak istiyor. Bazı kaynaklar ise şirketin bu yeni başlangıç için Kuzey Amerika’yı düşündüğünü söylüyor. Bunun en büyük nedeni ise Civic hatchback’in burada popüler olması olarak görülüyor.

Raporlara göre küresel Civic hatchback satışlarının %20’si Kuzey Amerika Kıtası‘ndan karşılanıyor. Bu ilgi şirketin beklediğinden daha fazla. Honda açısından üretim yerini, satıldığı yere yakınlaştırmak çok daha mantıklı görünüyor. Zaten Civic’in performans versiyonu Type R’ın motoru da ABD’nin Ohio Eyaleti’nde üretiliyor. Bu nedenle Type R ve sedanların üretimi de hatchback ile aynı fabrika çatısı altında birleştirilebilir. Burada her yıl 200.000 Civic aynı üretim hattında üretilebilir.

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Anahtar Kelimeler:
honda Honda Civic 2021 otomotiv

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