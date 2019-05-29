Mynet Trend

Honda e'de ön siparişler başladı! İşte özellikleri

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
OTOMOBİL MOTOSİKLET  | 29.05.2019 07:23 | Son Güncelleme

Honda e için öncelik sırasına göre belirli Avrupa pazarlarında rezervasyon başladı.

Honda e'de ön siparişler başladı! İşte özellikleri

Dünyanın önde gelen otomobil üreticisi Honda, yenilikleriyle otomobil dünyasına yön vermeye devam ediyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Honda e ön siparişleri için öncelik sırasına göre belirli Avrupa pazarlarında rezervasyonlar başladı.

Honda, prototipte kullanılan Yan Ayna Kamera Sistemi’nin seri üretim aşamasında Honda e’de standart olarak yer alacağını açıkladı. Yan Ayna Kamera Sistemi, tasarım, güvenlik ve aerodinamik açıdan önemli avantajlar sunuyor.

GELENEKSEL YAN AYNALAR YERİNE KÜÇÜK KAMERALAR

Geleneksel yan aynanın yerini alan küçük kameralar, görüntüleri araç içine yerleştirilen iki adet 6 inçlik ekrana aktarıyor. Söz konusu ekranlar ön konsolun her iki ucuna ergonomik açıdan sürücünün rahatlıkla görebileceği bir noktada sürücüye doğal bir görünüm sunacak şekilde konumlandırılıyor.

20190528_2_36651449_44857882_Web

Yeni nesil kamera teknolojisi, otomobilin modern, yalın ve basit bir tasarıma sahip olmasına yardımcı olurken, Honda e'nin seri üretim versiyonunu çıkıntısız A sütunları ve gömme kapı kolları tamamlıyor. Geleneksel yan aynaların aksine, kameralar otomobilin genişliğine dahil olup tekerlek kemerlerinin dışına taşmıyor. Sadece görünümü iyileştirmekle kalmayan kameralar, aynı zamanda aerodinamik sürtünmeyi geleneksel kapı aynalarına kıyasla yaklaşık yüzde 90 azaltıyor. Bu da aracın verimliliği ve menzili noktasında kazanım sunarken, tüm araç için yaklaşık yüzde 3,8'lik bir iyileşme sağlıyor. Ayrıca, normalde daha yüksek hızlarda yan aynalar nedeniyle oluşan rüzgar gürültüsünde önemli bir azalma oluyor. Kamera ünitesi gövdesi lens üzerine gelmeyecek şekilde tasarlanırken, su birikimini engellemek için lens yüzeyinde su tutmayan bir kaplama bulunuyor.

thumbs_b_c_fb587b2aa9abe9cd8854857c0e7408f1

KÖR NOKTAYI YÜZDE 50'YE KADAR AZALTAN SİSTEM

Yan Ayna Kamera Sistemine ait kameraların ideal konumu bir dizi güvenlik avantajını beraberinde getiriyor. Sürücü araç ayarları üzerinden normal açı ve geniş açı olmak üzere iki farklı görüş açısından birini seçerek geleneksel aynaya oranla kör noktayı normal açıda yüzde 10 ve geniş açıda yüzde 50 kadar azaltabiliyor. Ayrıca geri vites seçildiğinde geliştirilmiş kamera açısına ek olarak ekranda kılavuz çizgileri beliriyor.

Ekran parlaklığı ortam ışığına bağlı olarak otomatik ayarlanıyor. Yan Ayna Kamera Sisteminin olumsuz hava, düşük ışık ve gece koşullarında parlamayan ne bir görüntü sunması için kapsamlı test ve geliştirme çalışmaları yapıldı. Böylece sürücüye geleneksel aynalara oranla her ortamda daha ne bir görüntü sunuluyor.

Honda’nın yeni kompakt elektrikli otomobili, tasarım ve teknoloji açısından cesur bir adım olup, markanın 2025 yılına kadar Avrupa'da sattığı tüm otomobillerde elektrikli teknolojiyi kullanma stratejisinin bir parçasını oluşturuyor. 200 km elektrikli menzil ile oldukça iddialı bir değer sunan araç hızlı şarj özelliği ile sadece 30 dakikada yüzde 80 şarj kapasitesine ulaşıyor.

Honda e’nin seri üretim hali bu yılın sonlarına doğru tanıtılacak. Şu an için ise ön siparişler başlamış durumda.

Kaynak: AA

Dünya onun mezuniyetini konuşuyor! Satın alamayacağı şey yokDünya onun mezuniyetini konuşuyor! Satın alamayacağı şey yok
Lüks otomobil devine baskınLüks otomobil devine baskın
Yerli otomobilde flaş ayrıntı! Bakan açıkladıYerli otomobilde flaş ayrıntı! Bakan açıkladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
honda-e honda e yan ayna özellikleri honda e yan ayna kamera honda e özellikleri

En Çok Okunan Trend Haberler

'Zümrüt Apartmanı' adlı kitabın yazarı gözaltına alındı

'Zümrüt Apartmanı' adlı kitabın yazarı gözaltına alındı

Milli futbolcumuz dünya devine transfer oluyor

Milli futbolcumuz dünya devine transfer oluyor

Uyuşturucu kabusu: 2 kişi öldü, 3 kişi yoğun bakımda

Uyuşturucu kabusu: 2 kişi öldü, 3 kişi yoğun bakımda

ABD'nin Huawei ambargosu satıştaki telefonları kapsamıyor

ABD'nin Huawei ambargosu satıştaki telefonları kapsamıyor

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Alman otomobil üreticisi Porsche'ye baskın

Lüks otomobil devine baskın

Yerli otomobilde flaş ayrıntı! Bakan açıkladı

Yerli otomobilde flaş ayrıntı! Bakan açıkladı

Yıllar sonra ortaya çıktı... Ferrari "özel projesi" P80/C'yi tanıttı

Ferrari "özel projesi" P80/C'yi tanıttı

Düzce'deki ortaokul öğrencisi Zeynep geliştirdi! Alkollü iseniz kontak açılmayacak

Alkollü iseniz kontak açılmayacak

En güvenilir otomobiller açıklandı

En güvenilir otomobiller belli oldu

Toyota'nın efsane otomobili Supra geri döndü!

Toyota'nın efsane otomobili Supra geri döndü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.