Mynet Trend

Honduras'taki Motagua - Olimpia derbisinde ortalık karıştı! 3 ölü, 12 yaralı

emre Kurtulmuş emre Kurtulmuş
SPOR  | 18.08.2019 15:57 | Son Güncelleme

Honduras'taki Motagua - Olimpia derbisinde ortalık karıştı. Yaşanan olaylar sonrası 3 kişi öldü, 12 kişi yaralandı. Yaralılar arasında yer alan 3 futbolcunun hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Futbol tarihinin en kanlı taraftar kavgalarından bir tanesi Honduras’ın başkenti Tegucigalpa’da meydana geldi. Motagua ile Olimpia arasında derbi maçı öncesi çıkan olaylarda 3 kişi öldü, 12 kişi ise yaralandı.

Karşılaşma öncesi takım otobüslerinin taşlanmasıyla başlayan olaylar stat içine taşındı. Durumu ağır olduğu belirtilen yaralıların bazılarının silahla vurulduğu, bazılarının ise bıçakla yaralandığı kaydedildi.

000

Yaralılardan üçünün Motagua takımından oynayan Emilio Izaguirre, Roberto Moreira ve Jonathan Rougier olduğu ve hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Polisin biber gazıyla müdahale ettiği olaylarda stadyuma çok sayıda sağlık ekibi de sevk edildi. 20 bin taraftarın önünde oynanacak olan karşılaşma, başlama düdüğünden önce çıkan bu olaylar nedeniyle iptal edildi.

PARTNERÜnlü oyuncu polis kontrolüne takıldıÜnlü oyuncu polis kontrolüne takıldı
Galatasaray'dan dünya devine transfer olduGalatasaray'dan dünya devine transfer oldu
'G.Saray'a gel' çağrısına Falcao'dan flaş yanıt!'G.Saray'a gel' çağrısına Falcao'dan flaş yanıt!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Motagua - Olimpia Emilio Izaguirre Roberto Moreira Jonathan Rougier

En Çok Okunan Trend Haberler

3 ayda 2 kez doğum yaptı! Bakanlık: Benzersiz bir vaka

3 ayda 2 kez doğum yaptı! Bakanlık: Benzersiz bir vaka

New York'tan Çukurca'ya gelin geldi! Peri masalı gibi!

New York'tan Çukurca'ya gelin geldi! Peri masalı gibi!

Cem Yılmaz'a sert sözler: Alkol şişeleri dizmek...

Cem Yılmaz'a sert sözler: Alkol şişeleri dizmek...

'Eşi benzeri görülmemiş saldırı ile karşı karşıyayız!'

'Eşi benzeri görülmemiş saldırı ile karşı karşıyayız!'

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Sahaya giren Youtuber için karar verildi

Sahaya giren Youtuber için karar verildi

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Mesut Özil'e bıçaklı saldırı şoku!

Mesut Özil'e bıçaklı saldırı şoku!

Hocası Arda Turan'ı açıkladı! Galatasaray...

Hocası Arda Turan'ı açıkladı! Galatasaray...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hakan Balta'nın oğlu Çağrı Hakan Balta, Galatasaray'dan Bayern Münih'e transfer oldu

Galatasaray'dan dünya devine transfer oldu

'Galatasaray'a gel' çağrısına Falcao'dan gülücüklü yanıt

'G.Saray'a gel' çağrısına Falcao'dan flaş yanıt!

Tribünde gerginlik! 'Başkanlarını boşuna dövmemişler'

Tribünde gerginlik! 'Başkanlarını boşuna dövmemişler'

Sahaya yetkisiz giren kişilere hapis cezası

Sahaya yetkisiz giren kişilere hapis cezası!

Jurgen Klopp: Adrian'ı taraftar sakatladı

Yıldız ismi taraftar sakatladı

Genç futbolcu Medet Avşar hayatını kaybetti

Genç futbolcu Medet Avşar hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.