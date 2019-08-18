Honduras'taki Motagua - Olimpia derbisinde ortalık karıştı! 3 ölü, 12 yaralı

Futbol tarihinin en kanlı taraftar kavgalarından bir tanesi Honduras’ın başkenti Tegucigalpa’da meydana geldi. Motagua ile Olimpia arasında derbi maçı öncesi çıkan olaylarda 3 kişi öldü, 12 kişi ise yaralandı.

Karşılaşma öncesi takım otobüslerinin taşlanmasıyla başlayan olaylar stat içine taşındı. Durumu ağır olduğu belirtilen yaralıların bazılarının silahla vurulduğu, bazılarının ise bıçakla yaralandığı kaydedildi.

Yaralılardan üçünün Motagua takımından oynayan Emilio Izaguirre, Roberto Moreira ve Jonathan Rougier olduğu ve hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Polisin biber gazıyla müdahale ettiği olaylarda stadyuma çok sayıda sağlık ekibi de sevk edildi. 20 bin taraftarın önünde oynanacak olan karşılaşma, başlama düdüğünden önce çıkan bu olaylar nedeniyle iptal edildi.

