Hong Kong’taki protestocular Ip Man 4 filmini boykot ediyor

Ip Man serisinin son filmi Ip Man 4: The Finale, vizyona girdiği günden beri Çin ve Tayvan genelinde gişe rekorları kırıyor. Donnie Yen’in başrolünü üstlendiği, yönetmen koltuğunda Wilson Yip’in oturduğu film aynı başarıyı Hong Kong'da yakalayamadı. İnternetten organize olan protestocular sadece Ip Man'ı izlememekle kalmıyor aynı zamanda sosyal medyada film hakkında spoiler vererek insanların filme gitmesine engel olmaya çalışıyor.

HEDEFTE FİLMİN YILDIZLARI VAR

Film, özellikle filmin yıldızları Donnie Yen ve Danny Chan'ın yanı sıra yapımcı Raymond Wong'un tutumu nedeniyle boykot ediliyor. Wong, net bir şekilde Çin yanlısıyken, Yen, 2017 yılında Hong Kong'un Çin yönetimine geçişinin 20. yıldönümü kutlamalarında Çinli lider Xi Jinping'in yanında yer aldı ve bu yılın başlarında "anavatanın bütünlüğü" hakkında bir açıklama yaptı. Chan ayrıca sosyal medyada polisin protestoculara yumuşak davranmaması gerektiğine dikkat çekerek Hong Kong polisini destekledi.



