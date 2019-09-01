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Hong Kong Uluslararası Havalimanı eylemcilerin girişine kapatıldı

mustafa.saygin mustafa.saygin
DÜNYA  | 01.09.2019 10:36 | Son Güncelleme

Hong Kong’da protestolar sürüyor. Eylemciler, Hong Kong Uluslararası Havalimanı önünde toplanırken polis, havalimanı girişlerini bariyerlerle eylemcilere kapattı.

Hong Kong’da Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 3 aydır süren suçluların Çin'e iadesi tasarısına karşı düzenlenen protestolar devam ediyor.

HAVALİMANI GİRİŞİ KAPATILDI

Hong Kong medyasında yer alan haberlere göre, eylemciler, Hong Kong Uluslararası Havalimanı önünde toplandı.Havalimanına giden yollar polis tarafından kontrol altına alınırken; havalimanı girişleri de bariyerler ile eylemcilere kapatıldı.

Havalimanı dışında çok sayıda eylemcinin toplandığı, ‘Hong Kong ile direnin’ ve ‘Özgürlük için mücadele edin’ sloganlarını bağırdıkları bildirildi.

Kaynak: DHA


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Anahtar Kelimeler:
Hong Kong havalimanı

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