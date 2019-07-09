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HongMengOS ile devrim yaratacak

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TEKNOLOJİ  | 09.07.2019 09:24 | Son Güncelleme

Huawei’nin CEO’su yaptığı açıklamalarda, android yasağının kalkmasına rağmen yine de kendi işletim sistemlerini devam ettireceklerini ifade etti. Üstelik sadece bunu söylemekle kalmayan ünlü CEO, kendi işletim sistemlerinin çok daha hızlı olacağını da ifade etti. Ancak asıl iddiası çok daha farklı bir alandaydı.

HongMengOS ile devrim yaratacak

Bildiğiniz üzere Huawei şirketi bilgisayar ürünlerini de satıyor. ABD yaptırımları sonrasında Microsoft ve Intel gibi şirketler, Huawei ile ilgili olan bütün bağlarını kesti. Bu nedenle kuruluşun android sistemine alternatif ürettiği gibi aynı zamanda, bilgisayar sistemi için de bir alternatif ortaya atması gerekiyordu.

Kendi işletim sistemlerinin MacOS’tan bile daha hızlı olacağını ifade eden Huawei, böylece önemli bir işaret vermiş oldu. Şirket yeni işletim sistemini bilgisayarlar için de deneyecek. Bu sayede ABD’li şirketlere olan bağlılığın en minimum dereceye indirilmesi amaçlanıyor.

Kuruluş ile ilgili net detayların ortaya çıkması muhtemelen en fazla bir ay sürecektir. Sonraki süreçte, hem işletim sistemi hem de kullanılacak cihazlar netleşmiş olacak. Peki sizce de Huawei kendi işletim sistemini tüm dünyaya kabullendirebilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
huawei

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