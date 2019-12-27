Honor 9X AI Sinyal İyileştirici ile Geliyor

HONOR, yeni akıllı telefon modellerinden biri olan HONOR 9X’le tüketicilere farklı özellikler sunuyor. Bunlardan biri de özellikle oyunseverler ve konumlarından dolayı çekim gücünde zorluk yaşayanlara yönelik olan AI Sinyal İyileştirici.

Yapay zeka destekli teknoloji

AI Sinyal İyileştirici, özellikle mobil sinyalinin düşük olduğu noktalarda işe yarayan, yapay zeka ile güçlendirilmiş bir özellik. Geleneksel mobil telefon anten yerleşiminden farklı bir çözüm benimseyen HONOR 9X, bu tasarımsal farklılığı yapay zeka teknolojisiyle birleştiriyor. Telefonun dikey olarak elde tutulduğu senaryolardan, oyun oynama veya video izleme gibi yatay konumda kullanımlara kadar, parmakların antenleri kapatmaması sağlanarak sinyal çekim gücünde %20’den %50’ye kadar iyileşme sağlanabiliyor. Akıllı bir yapay zeka algoritması da birçok farklı iletişim senaryolarında, farklı anten kombinasyonlarını kullanarak, farklı koşullarda en iyi anten performansını sunabiliyor.

HONOR 9X’in AI Sinyal İyileştirici özelliği, WiFi sinyalinin düşük olduğu konumlarda da yarar sağlıyor. AI Sinyal İyileştirici sayesinde WiFi sinyalini, geleneksel anten tasarımlarına göre %50 daha iyi alarak, oyunlarda daha düşük gecikme sunuyor. Böylece çevrimiçi mobil oyunlarda hareketleriniz daha kısa sürede aktarılıyor.

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