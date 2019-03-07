Mynet Trend

Honor, giriş segmentine hitap eden yeni tabletini tanıttı

donanimgunlugu donanimgunlugu
TEKNOLOJİ  | 07.03.2019 10:30 | Son Güncelleme

Son dönemde tablet pazarının iyiden iyiye daraldığını söyleyebiliriz. Özellikle de katlanabilir ekranlı akıllı telefonların ucuzlaşması ve yaygınlaşmasıyla birlikte tablet sektörü tamamen yok olmanın eşiğine gelecektir.

Honor, giriş segmentine hitap eden yeni tabletini tanıttı

Son yıllarda daralan pazara rağmen nadiren de olsa yeni tabletler satışa sunulmaya devam ediyor. Bu tabletlerden sonuncusu ise Honor Tab 5 oldu. Huawei’nin yan kuruluşlarından biri olan Honor, giriş segmentine hitap eden yeni tabletini geçtiğimiz gün sessiz sedasız bir şekilde satışa sundu.

1200 x 1920 piksel çözünürlüğünde 8 inçlik ekranla gelen Honor Tab 5, Kirin 710 yonga setinden güç alıyor. Hem ön, hem de arka tarafında 8MP’lik birer kamera yer alan Honor Tab 5 sistemini 3GB RAM ile destekliyor. Elbette kullanıcılar dilerlerse 4GB RAM’e sahip olan bir üst versiyonu da tercih edebiliyorlar.

Min. 32GB dahili depolama alanınsa sahip olan tabletin, 4GB’lık versiyonu ise 64GB’lık dahili depolama hafızasına sahip. MicroSD kart desteği de bulunan telefonun hafızası 512GB’ta kadar genişletilebiliyor.

5100 mAh kapasitesine sahip oldukça büyük bir bataryadan beslenen tabletin fiyatı ise 164 dolar olarak belirlenmiş durumda. 4GB RAM ve 64GB dahili depolama alanına sahip versiyonu satın almak isterseniz 209 doları gözden çıkarmanız gerekiyor.

Fortnite 8.01 güncellemesi ile gelen yenilikler!

PARTNERTüyler ürpertici an! Mezarları açıp...Tüyler ürpertici an! Mezarları açıp...
Oppo F11 ve F11 Pro nihayet tanıtıldıOppo F11 ve F11 Pro nihayet tanıtıldı
Nokia 2’ye gelen güncellemenin detaylarıNokia 2’ye gelen güncellemenin detayları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Honor tablet

En Çok Okunan Trend Haberler

Tarihin en büyük ikramiyesini kazandı ama...

Tarihin en büyük ikramiyesini kazandı ama...

Kendi protestosuna katıldı! Kimse onu tanımadı!

Kendi protestosuna katıldı! Kimse onu tanımadı!

Dünyanın en büyüğü! Tam 1,5 saat sürdü

Dünyanın en büyüğü! Tam 1,5 saat sürdü

18 ay aldığı emekli maaşı, primleri eksik çıktığı gerekçesiyle iptal edildi

18 ay aldığı emekli maaşı, primleri eksik çıktığı gerekçesiyle iptal edildi

İlginizi Çekebilir

2.000TL altı akıllı telefonlar

2.000TL altı akıllı telefonlar

Şoke eden iddia! Saniyeler içinde paylaşılıyor

Şoke eden iddia! Saniyeler içinde paylaşılıyor

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Oppo F11 ve F11 Pro nihayet tanıtıldı

Oppo F11 ve F11 Pro nihayet tanıtıldı

Nokia 2’ye gelen güncellemenin detayları

Nokia 2’ye gelen güncellemenin detayları

Days Gone hakkında yeni ayrıntılar ortaya çıktı

Days Gone hakkında yeni ayrıntılar ortaya çıktı

Mayıs ayında yeni bir Xbox One tanıtılacak

Mayıs ayında yeni bir Xbox One tanıtılacak

Nvidia GeForce 419.35 ile gelen yenilikler

Nvidia GeForce 419.35 ile gelen yenilikler

Xbox One için Game Pass’e yeni AAA oyun ekledi

Xbox One için Game Pass’e yeni AAA oyun ekledi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.