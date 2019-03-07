Honor, giriş segmentine hitap eden yeni tabletini tanıttı

Son yıllarda daralan pazara rağmen nadiren de olsa yeni tabletler satışa sunulmaya devam ediyor. Bu tabletlerden sonuncusu ise Honor Tab 5 oldu. Huawei’nin yan kuruluşlarından biri olan Honor, giriş segmentine hitap eden yeni tabletini geçtiğimiz gün sessiz sedasız bir şekilde satışa sundu.

1200 x 1920 piksel çözünürlüğünde 8 inçlik ekranla gelen Honor Tab 5, Kirin 710 yonga setinden güç alıyor. Hem ön, hem de arka tarafında 8MP’lik birer kamera yer alan Honor Tab 5 sistemini 3GB RAM ile destekliyor. Elbette kullanıcılar dilerlerse 4GB RAM’e sahip olan bir üst versiyonu da tercih edebiliyorlar.

Min. 32GB dahili depolama alanınsa sahip olan tabletin, 4GB’lık versiyonu ise 64GB’lık dahili depolama hafızasına sahip. MicroSD kart desteği de bulunan telefonun hafızası 512GB’ta kadar genişletilebiliyor.

5100 mAh kapasitesine sahip oldukça büyük bir bataryadan beslenen tabletin fiyatı ise 164 dolar olarak belirlenmiş durumda. 4GB RAM ve 64GB dahili depolama alanına sahip versiyonu satın almak isterseniz 209 doları gözden çıkarmanız gerekiyor.

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