Honor’un yeni orta segment modelinin özellikleri belli oldu

İşte bu noktada devreye malzeme kalitesi giriyor. Huawei logosu taşıyan üst segment modellerin, Honor modellerine kıyasla daha kaliteli malzemelerden üretildiği söylenebilir. Ayrıca Huawei’nin çatı modellerinde bulunan Leica lensler, Honor’da yer almıyor.

Üst segmentte iki isim arasında belli farklılıklar mevcutken, orta segmentte makas biraz daha daralıyor. Zira Honor ve Huawei’nin orta segmentteki modelleri hem teknik donanım, hem de malzeme kalitesi açısından temel benzerlikler içeriyor.

Önümüzdeki günlerde uygun bir etiketle satışa sunulması beklenen Honor 20 Lite modelinde de durum farklı değil.

Honor 20 Lite, gücünü Huawei tarafından üretilen Kirin 710 yonga setinden alacak. Sistemini 4GB RAM ile destekleyecek olan modelin dahili depolama alanı ise min. 128GB olacak.

Arka tarafında dikey olarak konumlandırılmış 24MP + 8MP + 2MP’lik 3 ana kamerayla gelecek olan telefonun selfie kamerası ise 32MP olacak.

FHD+ çözünürlüğünde 6.21 inçlik ekrana sahip olan model, 3400 mAh kapasitesine sahip ortalama bir bataryadan beslenecek. Avrupa’da 280 euroluk uygun bir fiyatla satılması beklenen Honor 20 Lite kutudan ilk çıktığında ise EMUI 9 destekli Android Pie ile çalışacak.

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