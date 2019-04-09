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Hopa'da büyük fuhuş operasyonu: 70 kadın gözaltında!

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 09.04.2019 11:46 | Son Güncelleme

Artvin'in Hopa ilçesinde dün gece saatlerinde eğlence mekanlarına yönelik fuhuş operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonda 70 kadın gözaltına alındı.

Hopa'da eğlence mekanlarına yönelik yapılan operasyonda aralarında Rus, Ermeni, Özbek, Kırgız ve Azerbaycan uyrukluların olduğu toplam 70 yabancı uyruklu kadın fuhuş yaptıkları gerekçesiyle Hopa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu tarafından gözaltına alındı.

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Gözaltına alınan kadınların 40'ının sınır dışı edileceği öğrenilirken, diğerlerinin sorgu işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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İHA

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Anahtar Kelimeler:
Artvin Hopa fuhuş

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