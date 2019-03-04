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Horizon Zero Dawn ne kadar sattı

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TEKNOLOJİ  | 04.03.2019 12:51 | Son Güncelleme

PlayStation 4’e özel olarak geliştirilen yapımlardan biri olan Horizon Zero Dawn ne kadar sattı? İşte bu sorunun yanıtı ve konu hakkındaki diğer detaylar.

Horizon Zero Dawn ne kadar sattı

Bu neslin tartışmasız açık ara lideri olan PlayStation 4, sektördeki tek rakibi Xbox One’ adeta ezip geçti. Satış rakamları bazında Microsoft’a fark atan Sony, bu başarısını yürüttüğü başarılı stratejilere borçlu. Elbette bu stratejilerden birisi de konsola özel olarak satışa sunulan oyunlar.

Microsoft, konsola özel olarak geliştirdiği oyunları Windows 10 için de yayınlayarak büyük bir hataya imza attı. Sony ise bu hatayı iyi değerlendirdi ve birbiri ardına PS4 için çıkardığı özel oyunlarla müşteri kitlesini genişletmeyi başardı.

Genel olarak bakıldığında son zamanlarını yaşayan PS4 için
hala hayli sağlam oyunların çıkacağını görüyoruz. Sadece bu durum bile PS4’ün bu nesilde neden bu kadar başarılı olduğunu gösteriyor.

Peki PS4’e çıkan özel oyunların hepsi başarılı olabiliyor mu? Sony tarafından açıklanan rakamlara bakacak olursak öyle başarısız olarak nitelendirebileceğimiz bir yapım yok. Hatta çok reklam edilmeyen, diğer oyunlara göre nispeten daha sessiz bir çıkışa imza atan Horizon Zero Dawn bile 10 milyon kopyadan fazla satmış.

Guerrilla Games tarafından geliştirilen Horizon Zero Dawn, 2017’de raflardaki yerini almıştı. Oyunun geçen 2 yıllık süreç içerisinde 10 milyon kopyadan fazla satması gerçekten önemli bir başarı.

Yapımcı ekip şimdilik devam oyunu hakkında açıklama yapmasa da Horizon Zero Dawn 2’yi PS5’te görmek bizler için şaşırtıcı olmayacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
Horizon Zero Dawn PlayStation 4

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