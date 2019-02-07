Horlama ve apne neden olur, kimlerde görülür? Horlama ve apne tedavisi nasıl olur?

“Horlama, apne ve uyku bozuklukları kişilerin; hayat kalitesini, özel hayatlarını, günlük performanslarını, iş ve okul başarılarını doğrudan etkileyen önemli bir sağlık sorunudur. Bu durum, gerek obezite sıklığının fazla olması gerek ise dengesiz beslenme ve spordan uzak yaşantının yaygın olması nedeniyle önemli bir problem haline gelmiştir” diyen İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Murat Sertan Şahin, açıkladı.

Horlama; uyku esnasında burun, bademcik, damak veya dil kökü seviyesindeki bir tıkanıklığa bağlı olarak hastaların solunum sırasında zorlanması ve gürültülü solunum yapması olayıdır. Apne ise horlamanın daha ileri ve daha ciddi hali olup; uyku sırasında, benzer nedenlerden ötürü solunumun kısa süreli durmasına verilen isimdir. Uyku bozuklukları, tedavi edilmediği takdirde; kalp büyümesi, kalp yetmezliği, akciğer yetmezliği ve uykuda ani ölüm gibi çok ciddi problemlere neden olabilir.

KİŞİ UYKU BOZUKLUĞU OLDUĞUNU FARK ETMEYEBİLİR!

Hastalar hekime en sık; gece uykusunu alamama, gündüz devamlı bir uyku hali, fiziksel performansta veya okul ve iş hayatındaki başarıda düşüş, ağız açık uyumaya bağlı olarak tekrarlayan boğaz ağrısı ve farenjit ataklarıyla başvururlar. Bu durum, ağız açık uyuma gibi hafif düzeyde olabileceği gibi şiddetli horlama veya uykuda uzun süreli nefes durması gibi ciddi boyutlarda da olabilir. Hastalar şikayetlerinin nedeninin; horlama, apne ya da ağzı açık uyumaya bağlı olduğunu çoğu zaman kendileri fark etmeyebilirler, bu durum genellikle birlikte uyudukları eşleri tarafından fark edilir.