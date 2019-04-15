Hormon bozukluğu hastalık kaynaklı olabilir

Hipofiz bezi adenomları iyi huylu tümörlerdir. Beynin ortasında, vücut hormonlarını kontrol eden küçük bir bezin anormal olarak hücre çoğalması sonucu ortaya çıkardığı yapılardır. Bazen salgıladıkları hormon sayesinde tespit edilir, bazen de hiç hormon salgılamadan görme bozuklukları ile fark edilebilir. Halk arasında devlik-cücelik denilen birtakım hastalıklara, hormonal bozukluklara neden olabilir. Adenomlar nedeniyle hormon fazlalığı ya da hormon eksikliği meydana gelebilir. Hormonal dengelerinin değişkenliğinden dolayı kadınlarda daha sık görülür. Erkeklerde hormon aktif olmayan tümörlerin varlığı daha fazladır.

EL VE AYAKLAR NORMALDEN FAZLA BÜYÜKSE...

Cushing sendromu denilen yani kortizon hormonunun fazla olduğu adenomalarda; şişmanlık, tansiyon ve şeker yüksekliği, obezite gibi durumlar ortaya çıkmaktadır. Fakat bunlar ancak hastanın obezite nedeniyle incelendiğinde anlaşılabilir. Hastanın el ve ayakları, burun ucu, çene hatta kalp gibi organlarında kendisinin de fark etmediği ancak bir uzman tarafından incelendiğinde belirlenebilen birtakım anatomik bozukluklar ortaya çıkabilir.

BURUN DELİĞİNDEN ENDOSKOPİK CERRAHİ

Tümörler, genelde iki görme sinirinin hemen altında, 1’e 1 cm’lik bir alana yerleşir. Birtakım anatomik yapılara sahip olduğu için eğer görme bozukluklarına ya da hastanın hormon eksikliğine veya fazlalığına neden olmuşsa, cerrahi ile tedavi edilmesi gerekmektedir. Endoksopik hipofiz bezi ameliyatlarında; her iki burun deliğinden veya bir tanesinden endoskopi vasıtasıyla girilerek kafadaki birtakım anatomik boşluklar, hava boşlukları ve sinüs boşluklarından da yararlanılarak hipofiz tümörünün bulunduğu yere ulaşılır ve o bölgedeki tümör çıkarılır.