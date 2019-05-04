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Horozu hipnotize ettiler

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 04.05.2019 13:08 | Son Güncelleme

Horozun hipnotize edildiği öne sürülerek sosyal medyada yayılan ilginç görüntü ilgi gördü.

Toprağa çizdiği bir çizgi ile horozu hipnotize eden iki kişi, ilginç anların yaşanmasına neden oldu. Çizgi silindiği anda ise horozun saldırgan yönü ortaya çıktı. İşte o görüntü.

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Anahtar Kelimeler:
horoz hipnoz

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