Horozu hipnotize ettiler

Toprağa çizdiği bir çizgi ile horozu hipnotize eden iki kişi, ilginç anların yaşanmasına neden oldu. Çizgi silindiği anda ise horozun saldırgan yönü ortaya çıktı. İşte o görüntü.
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