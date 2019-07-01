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Horozunuz artık kaybolmayacak! Çözümü o şirket buldu

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
EĞLENCE  | 01.07.2019 14:44 | Son Güncelleme

Horozunuzun güvenle yolda yürümesine yardım eden tavuk tasmaları satışa çıktı!

Horozunuz artık kaybolmayacak! Çözümü o şirket buldu

Siz de artık kedi ya da köpek beslemekten sıkıldıysanız bir çılgınlık yapıp bir tavuk, horoz ya da ördek beslemeye geçebilirsiniz. Hazır tavuk tasmaları da satışa çıkmışken bu hayvanlara ilgisi olanlara duyurulur. Yesito adında bir şirket, tavuk severlerin hayvanlarını gezdirme ihtiyaçlarını çözmesine yardımcı olacak renkli tavuk tasmaları takımı satıyor. Hem de tavuğunuza en uygun rengi seçebilirsiniz!

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Yesito adlı bir şirket Amazon'da renkli tavuk tasmaları satıyor

Şirket, tavuk kayışlarının tamamen ayarlanabilir ve giyimi kolay olduğunu ve tavuklarınızın ne olursa olsun her zaman rahat olabileceğini söylüyor.

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“Artık rahatsızlık hissetmek yok” diye yazan şirket. “Tavuğu sokakta yürürken tavuğun koşumundan kurtulacağı konusunda endişe duymayacaksınız.” Siz, tavuğunuza izin verene kadar yolu geçmeyecektir.

Yesito, “Tavuğunuza, tasmalı bir şekilde yürümeyi öğretin ve siz de gönül rahatlığınızı tekrar bulun” diyor. Tavuk yürüyüşünün bu kadar felsefi olabileceğini kim bilebilirdi?

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Tasma, günlük kullanıma dayanabilecek dayanıklı ve nefes alabilen örgü kumaştan yapılmıştır.

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Çeşitli renkler arasından seçim yapabilirsiniz ve hepsi üç set fiyonk ile birlikte gelir.

Tasmalar, 30 $ tutarında olup geçek anlamda tavuk ve ördek tutkunlarına duyurulur.

Soğuk mavi

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Kraliyet Moru

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Şık siyah

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Sıcak kırmızı

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Şirket daha çok tavukla ilgili ürünler satıyor, bu şık yumurta toplama önlüğü gibi...

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Öyle görünüyor ki ördeklere de uyuyor!

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İnternetteki insanlar ise bu tasmaları çok eğlenceli buldu ve eğlenceli geri dönüşlerde bulundu.

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