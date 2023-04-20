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Hoş bulduk nasıl yazılır, hoş bulduk yazımı nasıl olmalıdır? Hoş bulduk ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

05.04.2023 15:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dilimizde binlerce kelime olduğu için bu sözcüklerin doğru yazılışı konusunda sıkça hata yapabiliriz. Özellikle iki kelimenin bir araya geldiği ve yeni kalıplaşmış bir sözcük oluşturduğu durumlarda, insanlar yazım yanlışı yapabilir. Bu kelimelerin ayrı mı yoksa bitişik mi yazılacağını bilmeyebilirler Hoş bulduk kelimesi de gün içinde sıkça kullanılan ve yazımında hata yapılan sözcüklerden biridir. Hoş bulduk kelimesinin yazımı nasıl olmalıdır?

Hoş bulduk nasıl yazılır, hoş bulduk yazımı nasıl olmalıdır? Hoş bulduk ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Türkçede bulunan kelimelerin doğru yazılışına dikkat etmek çok önemlidir. Konuşma dilini olduğu kadar yazı dilini de doğru şekilde kullanmak gerekir. Aksi takdirde yazım yanlışı, anlatım bozukluğu gibi problemler yaşanabilir. Bu durumları önlemek için de TDK’den kelimelerin nasıl yazıldığı öğrenilebilir. Hoş bulduk kelimesi de yazımı konusunda en çok hata yapılan kelimelerden biri olarak öne çıkar. İnsanlar bu sözcüğün ayrı mı yoksa birleşik mi yazılması gerektiğini araştırır.

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Hoş bulduk nasıl yazılır?

Hoş bulduk yazımı ile ilgili yapılan araştırmalar, bu kelimenin ayrı mı yoksa bitişik mi yazılacağı ile ilgilidir. Bu konuda en güvenilir kaynak ise TDK’dir. Hoş bulduk kelimesi sözlükteki anlamına göre hoş geldin kelimesine karşılık olarak söylenen bir esenleme sözüdür. Çoğu kişi bu sözcüğü hoşbulduk şeklinde bitişik olarak yazar. Ancak bu şekilde yazıldığında yazım yanlışı olur. Hoş bulduk sözcüğü her zaman ayrı şekilde yazılması gereken bir kelimedir.

Hoş bulduk ayrı mı yazılır?

Hoş bulduk bitişik mi yazılır sorusunun yanıtı oldukça merak edilir. Bu sözcük gün içinde sıkça kullanıldığı için yazılışı konusunda kafa karışıklıkları vardır. Türkçede iki kelime bir araya gelerek yeni bir sözcük oluşturabilir. Kimi zaman bu kelimeler ayrı kimi zaman ise bitişik yazılmalıdır. Bununla ilgili bazı kurallar olsa da bazı istisnalar da vardır. Dolayısıyla hoş bulduk kelimesinin ayrı mı yoksa bitişik mi yazılacağı konusunda net bilgi sahibi olmak için TDK'ye bakmak gerekir. Hoş bulduk kelimesinin doğru yazılışı her zaman ayrı şekildedir.

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Hoş bulduk yazımı ile ilgili örnek cümleler

Hoş bulduk doğru yazılışı ile ilgili yapılan araştırmalar daha çok TDK üzerindendir. Çünkü bu sözlükte her kelimenin doğru yazımı ve anlamı yer alır. Hoş bulduk kelimesinin yazılışı ile ilgili TDK’de yer alan bilgiye göre doğru olan ayrı yazılmasıdır. Hoş bulduk kelimesinin yazarken hata yapmamak için ayrı yazmaya dikkat etmek gerekir. Hoş bulduk TDK kurallarınca ayrı yazılır. Hoş bulduk doğru yazılışı ile ilgili örnek cümleler:

  • Misafirlere hoş geldin deyince hoş bulduk dediler. (Doğru)
  • Güler yüzle karşılanınca hoşbulduk dedik. (Yanlış)
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