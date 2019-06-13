Mynet Trend

Hostes sevgilisini kovdurtmak için uçağa ihbar mektubu bıraktı!

BBC BBC
13.06.2019 13:56 | Son Güncelleme

Hindistan'da sevgilisini daha fazla görebilmek için bindiği uçağın tuvaletine "Uçakta 12 korsan ve patlayıcılar var" diye not bırakan bir iş adamı ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Hostes sevgilisini kovdurtmak için uçağa ihbar mektubu bıraktı!

Birju Salla, sevgisilini Mumbai'ye taşınmaya ikna edemediğini, uçak şirketinin adını kötüye çıkarmak ve bu yolla sevgilisinin işsiz kalmasını sağlamak istediğini söylemişti.

Yargılandığı davada suçlu bulunan Birju Salla ayrıca 720 bin dolar tazminat ödemeye mahkum edildi.

Salla, Ekim 2017'de Yeni Delhi-Mumbai seferini yapan Jet Airways uçağının başka bir kente acil iniş yapmasına neden olmuştu.

Hint iş adamı, sahte ihbar mektubuyla Jet Airways'in Yeni Delhi operasyonlarına son vermesini ve bu şirkette hostes olarak çalışan sevgilisinin Mumbai'de kendisiyle yaşamasını sağlamayı umuyordu.

Birju Salla, Hindistan'da uçak kaçırma cezasının ağırlaştırıldığı yeni yasa kapsamında yargılanan ve hüküm giyen ilk kişi oldu.

Yeni yasa, uçak kaçırma girişiminin asgari müebbetle cezalandırılmasını öngörüyor. Yasa bazı durumlarda idamı cezasını da içeriyor.

UÇAK ACİL İNİŞ YAPTI

Salla, ihbar mektubunu uçağa binmeden önce iş yerinde bilgisayarında yazdığını kabul etti. Mektupta "Uçakta 12 korsan ve patlayıcılar var. Uçağı Keşmir'e (Keşmir'in Pakistan denetimindeki kesimi) indirin" deniyor.

Mektubun bulunmasından sonra uçak varış noktasından 778 kilometre ötedeki Ahmedabad kentine acil iniş yapmıştı.

Mahkeme kayıtlarına göre, evli olduğu belirtilen Salla'nın o dönemde, Yeni Delhili hostesle ilişkisi vardı.

Soruşturmayı yürüten bir savcı, Fransız haber ajansı AFP'ye Salla'nın uçağı kaçırmaya çalışmadığını fakat Hindistan yasaları uyarınca uçak kaçırma tehdidinde bulunmanın da uçak kaçırmaya teşebbüs olarak kabul edildiğini söyledi.

Salla'dan alınacak para, uçağın pilotları, kabin görevlileri ve yolculara dağıtılacak.

Pilotlar yaklaşık 1,500'er dolar, kabin görevlileri 750'şer dolar, yolcular da 375'er dolar alacak.

Salla'nın avukatı Rohit Verma kararı temyiz edeceklerini açıkladı.

Bir dönem Hindistan'ın ikinci büyük havayolu şirketi olan Jet Airways içine düştüğü mali kriz nedeniyle bu yılın başlarında tüm uçuşlarını askıya almıştı.


Sosyal medya için en iyi fotoğrafı çekmek isteyenler dikkat!Sosyal medya için en iyi fotoğrafı çekmek isteyenler dikkat!
Eski komando kopan ayak parmağını bağışladıEski komando kopan ayak parmağını bağışladı
Canını hiçe sayıp böyle kurtardı!Canını hiçe sayıp böyle kurtardı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hostes sevgili ihbar

En Çok Okunan Trend Haberler

Kritik uyarı geldi! 32 ili etkisi altına alacak

Kritik uyarı geldi! 32 ili etkisi altına alacak

Rasim Ozan Kütahyalı hakkında yakalama kararı!

Rasim Ozan Kütahyalı hakkında yakalama kararı!

Gelin adayı ölümden döndü! Bomba gibi patladı

Gelin adayı ölümden döndü! Bomba gibi patladı

Dünürler birbirlerine girdi! Gelinin annesi öldü, babası yaralı

Dünürler birbirlerine girdi! Gelinin annesi öldü, babası yaralı

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

İlçede yüzlercesi yine öldü

İlçede yüzlercesi yine öldü

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Yok Böylesi! Ruhunu teslim etti

Yok Böylesi! Ruhunu teslim etti

Türk berberin videosu dünya çapında fenomen oldu!

Türk berberin videosu dünya çapında fenomen oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TEM'de lastiği çıkan otomobil tehlike saçtı

Yolda seyreden aracın lastiği çıktı!

Amasya'da sıcaktan bunalan köpeğe polis şefkati

Polis elleriyle su içirdi

Eski komando kopan ayak parmağını bağışladı

Eski komando kopan ayak parmağını bağışladı

Canını hiçe sayıp yavru köpekleri selden kurtardı, suni teneffüsle tekrar hayata döndürdü

Canını hiçe sayıp böyle kurtardı!

Derenin yatağı değiştirilince balıkları kurtarmak köylüye düştü

Tek tek elleriyle topladılar

İlginç araştırma! Türkler Instagram'ı en çok neden kullanıyor?

İlginç araştırma! Türkler Instagram'ı en çok neden kullanıyor?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.