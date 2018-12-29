Hoverboarda bindiğine pişman olan kız

Hoverboarda binen k\u0131z bindi\u011fine bin pi\u015fman oldu.\nK\u00fc\u00e7\u00fck k\u0131z evin i\u00e7inde hoverboardla d\u00f6nmeye ba\u015flad\u0131\u011f\u0131 s\u0131rada dengesini kaybederek yere kapakland\u0131. O anlarda evde bulunan kamera kay\u0131ttayd\u0131.Manisa\u2019da tek g\u00f6zl\u00fc, burunsuz ve \u00e7enesiz do\u011fan buza\u011f\u0131 \u015fa\u015f\u0131rtt\u0131Kedi ile k\u00f6pe\u011fin ilgin\u00e7 dostlu\u011fu...Sinirlerine hakim olamad\u0131
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