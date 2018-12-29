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Hoverboarda bindiğine pişman olan kız

ates.sonmez ates.sonmez
İLGİNÇ HABERLER  | 29.12.2018 10:32 | Son Güncelleme

Hoverboarda binen küçük kız dengesini kaybederek yere düştü.

Hoverboarda binen kız bindiğine bin pişman oldu.

Küçük kız evin içinde hoverboardla dönmeye başladığı sırada dengesini kaybederek yere kapaklandı. O anlarda evde bulunan kamera kayıttaydı.

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Anahtar Kelimeler:
Hoverboard kız

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