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How I Met Your Father ne zaman başlıyor? Yayın tarihi belli oldu

18.11.2021 20:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Televizyon tarihinin en sevilen komedi dizilerinden ‘How I Met Your Mother’dan yola çıkan ‘How I Met Your Father‘ın yayın tarihi belli oldu.

How I Met Your Father ne zaman başlıyor? Yayın tarihi belli oldu

Josh Radnor, Jason Segel, Cobie Smulders, Neil Patrick Harris’in başrollerinde olduğu ‘How I Met Your Mother‘ 2005-2014 yıllarında yayınlanmış ve popüler kültürde önemli bir yer edinmişti.

‘How I Met Your Father‘da orijinal dizide olduğu gibi, Sophie karakteri oğluna babasıyla nasıl tanıştığının hikayesini anlatacak. Konu 2021'de başlıyor ve Sophie'yi, hepsi New York'ta yaşayan sıkı sıkıya bağlı arkadaş grubuyla tasvir ediyor.

Dizinin ilk bölümünü, ‘How I Met Your Mother‘ın 208 bölümden 196’sında yönetmen koltuğunda olan Pam Fryman yönetiyor.

Hilary Duff’ın (Sophie) başrolde olduğu yeni dizide Kim Cattrall, Christopher Lowell, Francia Raisa ve Tom Ainsley rol alıyor. 18 Ocak’ta Hulu’da yayınlanmaya başlayacak dizi 10 bölüm sürecek.


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