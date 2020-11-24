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How I Met Your Mother'ın Barney'i geri döndü! Nicolas Cage’le bir arada...

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Neil Patrick Harris, komedi aksiyon filmi olan “The Unbearable Weight of Massive Talent"ın kadrosuna katıldı. Harris, filmde Cage'in yetenek ajanını canlandıracak.

How I Met Your Mother'ın Barney'i geri döndü! Nicolas Cage’le bir arada...

Emmy ödüllü oyuncu Neil Patrick Harris, Pedro Pascal, Tiffany Haddish ve Sharon Horgan'la birlikte Nicolas Cage’in aksiyon komedisi The Unbearable Weight of Massive Talent filminde yer alacak.

Cage, Pascal'ın canlandıracağı süper hayranının doğum gününe katılmak için 1 milyon dolarlık bir teklifi kabul etmesine yol açan, kötü durumda ve mali yıkımla karşı karşıya kalan kendisinin kurgusal bir versiyonunu canlandıracak. Aksiyon dolu filmde Horgan ise Cage'in eski karısını canlandıracak.

Haddish, Avrupa'nın en büyük suç örgütlerinden birine karşı uzun süredir devam eden bir savaşta olan eksantrik bir hükümet ajanını canlandırıyor ve Cage'i bu örgütü tamamen çökertmek için son çare olarak gizli çalışmaya zorluyor.

Yapım aşamasında olan filmin yapımcıları ise Kevin Turen, Kristin Burr ve Mike Nilon. Filmin yönetmeni ise Tom Gormican. Filmin vizyon tarihi ise 19 Mart olarak belirlendi.


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