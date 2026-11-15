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Havuza girdiler, fenalaştılar: Olayın arkasından Microsoft arızası çıktı

Almanya’nın Brühl kentindeki bir eğlence parkına ait otelde, havuzdaki yüksek klor düzeyi nedeniyle 15 konuk yaralanırken, bunlardan 4'ü hastaneye kaldırıldı. Verilen bilgilere göre olay, geçtiğimiz günlerde bazı Microsoft hizmetlerinde yaşanan küresel arıza nedeniyle yaşandı. Kesinti nedeniyle klor uyarısı e-postalarının parka ulaşmadığı bildirildi.

Havuza girdiler, fenalaştılar: Olayın arkasından Microsoft arızası çıktı
Enes Çırtlık

Eğlence parkı, yaptığı açıklamada arızanın olayın nedeni olduğunun kesinleştiğini bildirdi. Parkın açıklamasına göre arıza, Kuzey Ren-Vestfalya'da Outlook e-posta programını da etkiledi.

Havuza girdiler, fenalaştılar: Olayın arkasından Microsoft arızası çıktı 1

MICROSOFT ARIZASI KLOR UYARILARINI NASIL ETKİLEDİ?

Aktarılan bilgilere göre, otel havuzunda otomatik klor dozaj sistemi bulunuyor. Sistem, sudaki klor düzeyi normal aralığın dışına çıktığında yalnızca e-postayla uyarı gönderiyor. Fakat Microsoft hizmetlerinde yaşanan arıza nedeniyle bu uyarılar eğlence parkına ulaşmadı.

Havuza girdiler, fenalaştılar: Olayın arkasından Microsoft arızası çıktı 2

Havuza girdikten sonra konuklar solunum yollarında tahriş ve mide bulantısından şikâyet etti. Dört kişi hastaneye götürüldü. Olayın ardından havuz geçici olarak kullanıma kapatıldı. Daha sonra suyu değiştirilen havuz tekrar kullanıma açıldı.

Kaynak: BILD

Haberin görseli yapay zeka ile oluşturulmuştur. Temsilidir

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Anahtar Kelimeler:
Microsoft Almanya otel havuz
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