Havuza girdiler, fenalaştılar: Olayın arkasından Microsoft arızası çıktı

Eğlence parkı, yaptığı açıklamada arızanın olayın nedeni olduğunun kesinleştiğini bildirdi. Parkın açıklamasına göre arıza, Kuzey Ren-Vestfalya'da Outlook e-posta programını da etkiledi.

MICROSOFT ARIZASI KLOR UYARILARINI NASIL ETKİLEDİ?

Aktarılan bilgilere göre, otel havuzunda otomatik klor dozaj sistemi bulunuyor. Sistem, sudaki klor düzeyi normal aralığın dışına çıktığında yalnızca e-postayla uyarı gönderiyor. Fakat Microsoft hizmetlerinde yaşanan arıza nedeniyle bu uyarılar eğlence parkına ulaşmadı.

Havuza girdikten sonra konuklar solunum yollarında tahriş ve mide bulantısından şikâyet etti. Dört kişi hastaneye götürüldü. Olayın ardından havuz geçici olarak kullanıma kapatıldı. Daha sonra suyu değiştirilen havuz tekrar kullanıma açıldı.

Kaynak: BILD

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