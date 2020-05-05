MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. How I Met Your Mother’ın ‘Robin’inden yıllar sonra gelen final açıklaması

How I Met Your Mother’ın ‘Robin’inden yıllar sonra gelen final açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2020 16:53 | Son Güncelleme

How I Met Your Mother dizisinde Robin karakterini canlandıran Cobie Smulders, dizinin yıllarca tartışılan finalini savundu.

How I Met Your Mother’ın ‘Robin’inden yıllar sonra gelen final açıklaması

Hayranlarını hayal kırıklığına uğratan finaliyle sona eren ve kült dizilerin arasına giren How I Met Your Mother’ın yıldızlarından Cobie Smulders, yıllar sonra final hakkındaki görüşlerini açıkladı. Dokuz sezon boyunca ‘anne’ arayışı devam eden Ted Mosby’nin sonsuz aşkı Robin Scherbatsky’ya hayat veren Smulders, dizinin finalini farklı bir teoriyle savundu.

Metro’ya konuşan Smulders, diziyi Netflix’te arka arkaya izleyerek bitirenlerin, dizinin yayınlandığı zaman izleyenlere göre final konusunda daha büyük bir hayal kırıklığı yaşadığını söyledi.

Ünlü oyuncu, “İnsanlar bu konuda nasıl hissedeceklerse hissedecek ama bence yeterli zaman oldu. Bunu şimdi internet üzerinden yayınlanan bir dizi olarak izleyince, diğer ilişkilerle biraz daha bağlantı kuruyorsunuz. Bence dizinin sonunda Robin ve Barney arasındaki ilişki herkesin desteklediği türdendi. Fakat dizinin en başına döndüğünüzde, Robin ve Ted vardı. Yani bence bütünlüğü görünce, şovu izlemenin farklı bir yolu olduğunu düşünüyorum” dedi.

How I Met Your Mother, ilk kez 2005 yılında izleyiciyle buluşmuş ve Ted Mosby’nin dokuzuncu sezon sonunda anne karakteriyle tanışmasının hemen ardından 2014’te soona ermişti. Dizi, 30 kez Emmy Ödülleri’ne aday gösterildi ve 10 ödül kazandı. (Sözcü)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kısıtlama kalktı, yoğunluk geceden başladı Kısıtlama kalktı, yoğunluk geceden başladı
Yusuf Güney: Hayvan sevgisini dedemden öğrendim! Yusuf Güney: Hayvan sevgisini dedemden öğrendim!
Mucize Doktor'un Açelya'sı kilolarıyla olay oldu! Bu halinden eser yokMucize Doktor'un Açelya'sı kilolarıyla olay oldu! Bu halinden eser yok
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bilim Kurulu Üyesi Çelik, 'sıkıntı yaratacak' diyerek uyardı

Bilim Kurulu Üyesi Çelik, 'sıkıntı yaratacak' diyerek uyardı

Nur Yerlitaş'ın mezarında yaptığı paylaşımla tepki çekti

Nur Yerlitaş'ın mezarında yaptığı paylaşımla tepki çekti

Kısıtlama kalktı! Tatilciler yeniden gelmeye başladı

Kısıtlama kalktı! Tatilciler yeniden gelmeye başladı

Milli Piyango çekilişinde tartışma yaratan görüntü!

Milli Piyango çekilişinde tartışma yaratan görüntü!

Hatipoğlu'nun canlı yayına katılıp o soruyu sordu!

Hatipoğlu'nun canlı yayına katılıp o soruyu sordu!

Bakan Selçuk açıkladı! Okullar 1 Haziran'da mı açılacak?

Bakan Selçuk açıkladı! Okullar 1 Haziran'da mı açılacak?

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Bakanlıktan yardım istedi! 'Yeter düş kocalarımızın yakasından...'

Bakanlıktan yardım istedi! 'Yeter düş kocalarımızın yakasından...'

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

Zuhal Topal'la Sofrada'nın birincisi belli oldu

Zuhal Topal'la Sofrada'nın birincisi belli oldu

Eski eşine yorum yaptı: İlk kez görüyorum...

Eski eşine yorum yaptı: İlk kez görüyorum...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Serdar Ortaç: Sıkıntıdan kendimi keseceğim!

Serdar Ortaç: Sıkıntıdan kendimi keseceğim!

Jennifer Lopez beyaz elbisesiyle zıplayıp tavsiye verdi

Beyaz elbisesiyle olay pozlar! 'Geceleri yatağa yatarken...'

Yusuf Güney: Hayvan sevgisini dedemden öğrendim!

Yusuf Güney: Hayvan sevgisini dedemden öğrendim!

Sermiyan Midyat'ın genç sevgilisi Sevcan Yaşar karakola koştu! 'Şiddet gördüm'

Genç sevgili karakola koştu! Flaş iddia

Sara Sampaio tekne turunda! Eleştiri yağdı

Ünlü model şoke etti! Eleştiri yağdı

Dilan Çiçek Deniz'den yalnızlık paylaşımı

Dilan Çiçek Deniz'den yalnızlık paylaşımı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.