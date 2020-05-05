How I Met Your Mother’ın ‘Robin’inden yıllar sonra gelen final açıklaması

Hayranlarını hayal kırıklığına uğratan finaliyle sona eren ve kült dizilerin arasına giren How I Met Your Mother’ın yıldızlarından Cobie Smulders, yıllar sonra final hakkındaki görüşlerini açıkladı. Dokuz sezon boyunca ‘anne’ arayışı devam eden Ted Mosby’nin sonsuz aşkı Robin Scherbatsky’ya hayat veren Smulders, dizinin finalini farklı bir teoriyle savundu.

Metro’ya konuşan Smulders, diziyi Netflix’te arka arkaya izleyerek bitirenlerin, dizinin yayınlandığı zaman izleyenlere göre final konusunda daha büyük bir hayal kırıklığı yaşadığını söyledi.

Ünlü oyuncu, “İnsanlar bu konuda nasıl hissedeceklerse hissedecek ama bence yeterli zaman oldu. Bunu şimdi internet üzerinden yayınlanan bir dizi olarak izleyince, diğer ilişkilerle biraz daha bağlantı kuruyorsunuz. Bence dizinin sonunda Robin ve Barney arasındaki ilişki herkesin desteklediği türdendi. Fakat dizinin en başına döndüğünüzde, Robin ve Ted vardı. Yani bence bütünlüğü görünce, şovu izlemenin farklı bir yolu olduğunu düşünüyorum” dedi.

How I Met Your Mother, ilk kez 2005 yılında izleyiciyle buluşmuş ve Ted Mosby’nin dokuzuncu sezon sonunda anne karakteriyle tanışmasının hemen ardından 2014’te soona ermişti. Dizi, 30 kez Emmy Ödülleri’ne aday gösterildi ve 10 ödül kazandı. (Sözcü)

