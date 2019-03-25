HPV Virüsü nedir, nasıl tedavi edilir?

HPV, cilt ve mukozaların epital dediğimiz örtü katmanını enfekte etmektedir. Bu örtü katmanı enfekte olduktan sonra bu hücrelerde yıllar içinde bazı değişiklikler yapmaktadır. Kadın Hastalıkları ve Doğum açısından en önemli durum ise hem genital siğiller hem de rahim ağzı kanserine yol açmasıdır.

