HTC 5G akıllı telefonlar 2019’da satışa çıkacak

HTC, Mayıs 2018’de HTC U12+ modelini son olarak kullanıcılarla buluşturmuştu. Ancak, katlamalı cep telefonlarıyla yarışan akıllı telefon üreticilerinin rekabeti karşısında HTC’nin çok daha farklı bir strateji izlemesi gerekiyor. Şu an için HTC; katlama teknolojisi veya su altı kamerası kullanmayacak.

Akıllı telefon pazarındaki satış daralmasından sonra tüm cep telefonu üreticileri farklı bir yol izlemeye başladı. Örneğin Apple daha çok hizmetlere yönelirken, Huawei gibi şirketler katlama ve 5G teknolojisine yöneldi. Xiaomi ise uygun fiyatlı çözümlerine devam ediyor.

Dünyanın ilk 5G destekli akıllı HUB modelini de daha önce geliştirmiş olan HTC, aynı 5G teknolojisini bu sefer de akıllı telefonlarında kullanacak. Konuyla ilgili henüz net bir açıklama yapılmasa bile 5G teknolojisinin kesin olduğunu söyleyebiliriz.

HTC firması çoğunlukla Sony ile kıyaslanıyor. Sony, son dönemlerde yaptığı milyarlarca dolar zarardan sonra elektronik bölümünü diğer bölümlerle birleştirmişti. HTC’de muhtemelen aynı yolu takip ediyor.

Sizce HTC, 5G teknolojisiyle rekabette önemli bir yer elde edebilecek mi? Görüşlerinizi yorumlar bölümünden aktarabilirsiniz.

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