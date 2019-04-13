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HTC model yelpazesini genişletiyor

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TEKNOLOJİ  | 13.04.2019 10:49 | Son Güncelleme

Akıllı telefon pazarındaki rekabet gün geçtikçe biraz daha artıyor. Çinli üreticilerin agresif fiyat politikasıyla domine ettiği pazar, HTC, Sony ve LG gibi köklü firmaları zor durumda bıraktı. Bahse konu isimlerden en çok etkilenen firma ise HTC oldu.

HTC model yelpazesini genişletiyor

Yaklaşık olarak 4 – 5 sene öncesine kadar özellikle üst segmentte hali iddialı bir konumda yer alan Tayvanlı şirket, şimdilerde iflasın eşiğine gelmiş durumda.

Zira daha bu yılın başlarında HTC’nin akıllı telefon bölümünün yola devam edip etmeyeceğine dair önemli iddialar ortaya atılmıştı. Sonuç olarak Tayvanlı şirket, yola devam kararı aldı ve yeni modeller geliştirmeye devam etti.

Bu modellerden birisi de geçtiğimiz gün 2Q7A100 model numarasıyla ortaya çıktı. Snapdragon 710 yonga setinden güç alan yeni HTC modeli, Geekbench’e konuk oldu.

snapdragon-710

Geekbench’te yer alan rapora göre orta segmente hitap eden yeni HTC modeli, Snapdragon 710 yonga setinden güç alacak. Telefonun sistemini 6GB RAM’le destekleyeceğini de belirtelim.

Şimdilik yeni HTC modeli hakkında sahip olduğumuz tüm detaylar bu kadar. Muhtemelen Tayvanlı üretici Snapdragon 710 ile geliştirdiği orta segmentteki yeni modelini önümüzdeki günlerde kullanıcıların beğenisine sunacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon HTC sony LG

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