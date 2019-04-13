HTC model yelpazesini genişletiyor

Yaklaşık olarak 4 – 5 sene öncesine kadar özellikle üst segmentte hali iddialı bir konumda yer alan Tayvanlı şirket, şimdilerde iflasın eşiğine gelmiş durumda.

Zira daha bu yılın başlarında HTC’nin akıllı telefon bölümünün yola devam edip etmeyeceğine dair önemli iddialar ortaya atılmıştı. Sonuç olarak Tayvanlı şirket, yola devam kararı aldı ve yeni modeller geliştirmeye devam etti.

Bu modellerden birisi de geçtiğimiz gün 2Q7A100 model numarasıyla ortaya çıktı. Snapdragon 710 yonga setinden güç alan yeni HTC modeli, Geekbench’e konuk oldu.

Geekbench’te yer alan rapora göre orta segmente hitap eden yeni HTC modeli, Snapdragon 710 yonga setinden güç alacak. Telefonun sistemini 6GB RAM’le destekleyeceğini de belirtelim.

Şimdilik yeni HTC modeli hakkında sahip olduğumuz tüm detaylar bu kadar. Muhtemelen Tayvanlı üretici Snapdragon 710 ile geliştirdiği orta segmentteki yeni modelini önümüzdeki günlerde kullanıcıların beğenisine sunacaktır.

Samsung adeta Huawei’ye meydan okudu

