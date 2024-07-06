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  4. Programın ardından soluğu tatilde aldı... Zuhal Topal mayolu pozuyla sosyal medyayı salladı

Programın ardından soluğu tatilde aldı... Zuhal Topal mayolu pozuyla sosyal medyayı salladı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
06.07.2024 09:30
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Şimdilerde Yemekteyiz programı ile adından söz ettiren ünlü sunucu Zuhal Topal programın sezon finali yapmasının ardından soluğu tatilde aldı. Ailesi ile tatil için Las Vegas'a giden Topal'ın mayolu pozu ise sosyal medyayı salladı.

Programın ardından soluğu tatilde aldı... Zuhal Topal mayolu pozuyla sosyal medyayı salladı

Yıllar önce sunduğu İzdivaç programlarıyla adını geniş kitlelere duyuran Zuhal Topal şimdilerde Yemekteyiz programı ile izleyicisinin karşısına çıkıyor.

Programının sezon finali yapmasının ardından soluğu tatilde alan Zuhal Topal eşi Korhan Saygıner ve kızı Lina ile Las Vegas'a gitti.

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TATİL KARELERİ GÜNDEM OLDU

Tatilden karelerini sosyal medya hesabından peş peşe paylaşan ünlü ismin mayolu karesi dikkat çekti. Topal'ın havuz başında siyah mayosu ile verdiği poz kısa sürede gündem oldu.

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YORUM YAĞDI

Zuhal Topal'a sosyal medyada; 'Aşırı fit', 'Çok güzel görünüyor', 'Fiziği çok güzel' gibi yorumlar yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Zuhal Topal yemekteyiz
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