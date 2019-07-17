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Huawei 2019 hedeflerini aşacak gibi görünüyor

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TEKNOLOJİ  | 17.07.2019 09:21 | Son Güncelleme

ABD – Çin arasında patlak veren ticaret savaşında en büyük yarayı Huawei ve ZTE gibi dünyanın önde gelen akıllı telefon üreticileri almıştı. Trump hükümeti bahse konu iki firmaya çeşitli yaptırımlar uygulama kararı almış ve telafisi mümkün olmayan maddi hasarlar vermişti.

Huawei 2019 hedeflerini aşacak gibi görünüyor

Daha birkaç ay öncesine kadar Huawei’nin Android lisansı iptal edilmiş, Qualcomm, Intel, ARM ve Broadcom gibi firmalardan da ticari yaptırım kararı çıkartılmıştı. Neyse ki Trump’ın geri adım atmasıyla her şey tatlıya bağlandı. Çinli üreticinin Android lisansı geri iade edilirken, diğer ABD merkezli üreticiler de ticari ilişkilerine kaldıkları yerden devam kararı aldılar.

Görünen o ki yaşanan bu olumlu gelişmeler Çinli üreticinin satış rakamlarına da yansımış durumda. Şirkete yakınlığıyla bilinen analistlerden Guo Minghao, önümüzdeki dönemde akıllı telefon satışlarında Çinli üreticinin beklentileri aşacağını iddia etti.

Şirket içerisindeki genel beklentinin 250 milyon cihaz olduğuna dikkat çeken Minghao, görünen tablonun bu rakamın üzerinde olduğunu ve yıl sonu 260 milyon akıllı telefon sevkiyatı gerçekleşmesinin olası olduğunu iddia etti.

Sonuç olarak bekleyip göreceğiz. Eğer Trump hükümetinden yeni bir ambargo daha gelmezse Çinli şirket 2020’yi çok daha iyi bir noktada bitirebilir.

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Anahtar Kelimeler:
huawei abd çin

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