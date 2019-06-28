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Huawei 800 milyon kullanıcı kaybedebilir

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TEKNOLOJİ  | 28.06.2019 10:14 | Son Güncelleme

Google ile Huawei daha doğru Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasındaki gerginlikten dolayı geçtiğimiz ay ipler kopma noktasına gelmişti. Google, Huawei’nin Android lisansını iptal etmiş ve diğer firmalar da Huawei’ye karşı cephe almıştı.

Huawei 800 milyon kullanıcı kaybedebilir

Bu olayların yaşandığı sıralar, Huawei cephesi bizim elimiz armut toplamıyor kendi işletim sistemimizi zaten geliştiriyorduk (hıh) diyerek karşılık vermişti. Huawei’nin işletim sistemi hakkında ortada fol yok yumurta yokken, bu işletim sisteminin Android’i geçebileceği söylenmişti. Neye göre kime göre? Firmaya yaranmak adına yapılan bu söylemlerden sonra Huawei yöneticisi Ren Zhengfei’den de açıklama geldi.

Huawei yöneticisi Ren Zhengfei, Google’ın kendilerine uyguladığı yaptırım sonrası kendi işletim sistemlerini kullanıma sunabileceklerini ve bunun Google’a 700 ila 800 milyon arasında kullanıcı kaybettireceğini açıkladı. Ren Zhengfei’nin bu söylemi blöf de olabilir. Çünkü daha Huawei elle tutulur bir şey göstermiş değil.

Bakalım Google ile Huawei arasındaki gerginlik son bulmazsa Huawei dediği gibi kendi işletim sistemini tanıtacak mı? Tanıtsa bile Android’den emekleme aşamasındaki işletim sistemine geçmek için bir sebep olacak mı?

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Anahtar Kelimeler:
huawei Google android

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