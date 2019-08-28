Fakat Huawei takındığı ve taviz vermediği agresif fiyat politikası sayesinde zor olanı başardı. Pazar payını her geçen gün biraz daha arttıran Çinli üretici, sektöre ağırlığını koymaya başladı. İşte tam olarak da bu noktada devreye ABD girdi.
Ne kadar gerçek olduğunu bilmediğimiz bir takım suçlamalarla Çinli üreticiyi kara listeye dahil eden Trump hükümeti, ABD merkezli teknoloji şirketlerinin de Huawei’ye yaptırım uygulamasını talep etti. Bunla da yetinmeyen hükümet Huawei’ye ticaret yasağı getirdi. Bu ABD merkezli hiçbir şirketin Huawei ile ticaret yapamayacağı anlamına geliyordu.
Yaşana bu süreçte Huawei akıllı telefon artık alınmaz sloganları atılmaya başladı. İşte tam bu sırada ABD hükümeti sazı bir kez daha eline aldı ve Çinli üreticiye olan yaptırımların şimdilik (!) kaldırıldığını belirtti. Ayrıca ticaret yasağı da kaldırılan Huawei’ye 3 aylık geçici ticaret izni verildi.
Süre 3 ay daha uzatıldı
ABD ve Huawei arasındaki bu yakınlaşma, buzların eridiği şeklinde yorumlandı. Fakat işin aslı hiç de öyle değil.
Malum geçtiğimiz günlerde Çinli üreticiye verilen ticaret izni sona erdi. Bu aşamada ABD izni 90 gün yani 3 aylığına daha uzattığını açıkladı. Bu izin ile birlikte Huawei’nin ABD merkezli olan şirketlerle alış verişi 90 gün daha devam edecek. Peki ya sonra?
İşte sonrası tam bir muamma. Ortada 3 farklı seçenek bulunuyor. Ya Huawei’nin geçici izni kalıcı bir izne çevrilecek, ya da geçici izin bir süreliğine daha uzatılacak. Elbette bunlar iyimser senaryolar. Bir de Huawei kullanıcılarının hiç istemediği bir senaryo mevcut. O da ABD’nin Çinli üretici tekrardan kara listeye alması.
Malum, eğer bu süreç işletilirse ABD merkezli şirketlerin tekrardan Huawei’ye karşı cephe almaları söz konusu. Böyle bir durumda Çinli üretici geri dönmemek adına kendi işletim sistemine geçiş yapabilir. Elbette bu işletim sisteminde Facebook, WhatsApp ve Instagram gibi ABD merkezli uygulamaların olmayacağını da hatırlatalım.
Huawei akıllı telefon alınır mı?
Peki böyle bir durumda Huawei akıllı telefon alınır mı? Açıkçası sosyal medya ile aranız yoksa pekala alabilirsiniz. Fakat bu devirde 60’lık amcalar, teyzeler bile Instagram’a fotoğraf atıyor. Dolayısıyla söz konusu durumda Huawei marka bir telefon almak pek de mantıklı bir davranış olmayacaktır.
Uzun lafın kısası, şu aralar Huawei marka bir cihaz almak istiyorsanız, herhangi bir sakınca yok. Zira 90 gün sonra gelecek olan karar hali hazırdaki cihazları etkilemeyecek. Fakat Huawei için tehlikenin tam anlamıyla geçtiğini söylemek de doğru olmaz.
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