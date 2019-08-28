Huawei akıllı telefon alınır mı?

Fakat Huawei takındığı ve taviz vermediği agresif fiyat politikası sayesinde zor olanı başardı. Pazar payını her geçen gün biraz daha arttıran Çinli üretici, sektöre ağırlığını koymaya başladı. İşte tam olarak da bu noktada devreye ABD girdi.

Ne kadar gerçek olduğunu bilmediğimiz bir takım suçlamalarla Çinli üreticiyi kara listeye dahil eden Trump hükümeti, ABD merkezli teknoloji şirketlerinin de Huawei’ye yaptırım uygulamasını talep etti. Bunla da yetinmeyen hükümet Huawei’ye ticaret yasağı getirdi. Bu ABD merkezli hiçbir şirketin Huawei ile ticaret yapamayacağı anlamına geliyordu.

Yaşana bu süreçte Huawei akıllı telefon artık alınmaz sloganları atılmaya başladı. İşte tam bu sırada ABD hükümeti sazı bir kez daha eline aldı ve Çinli üreticiye olan yaptırımların şimdilik (!) kaldırıldığını belirtti. Ayrıca ticaret yasağı da kaldırılan Huawei’ye 3 aylık geçici ticaret izni verildi.

Süre 3 ay daha uzatıldı

ABD ve Huawei arasındaki bu yakınlaşma, buzların eridiği şeklinde yorumlandı. Fakat işin aslı hiç de öyle değil.

Malum geçtiğimiz günlerde Çinli üreticiye verilen ticaret izni sona erdi. Bu aşamada ABD izni 90 gün yani 3 aylığına daha uzattığını açıkladı. Bu izin ile birlikte Huawei’nin ABD merkezli olan şirketlerle alış verişi 90 gün daha devam edecek. Peki ya sonra?