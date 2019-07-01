Mynet Trend

Huawei ambargosu hakkında olumlu gelişmeler ortaya çıktı

donanimgunlugu donanimgunlugu
TEKNOLOJİ  | 01.07.2019 09:29 | Son Güncelleme

ABD güvenlik gerekçesiyle Huawei hakkında ambargo kararı çıkardığını söylese bile, asıl problemin ticaret savaşları olduğunu tahmin etmek zor değil.

Huawei ambargosu hakkında olumlu gelişmeler ortaya çıktı

Dilerseniz Huawei şirketine yapılan ambargoları kısaca hatırlayalım. Öncelikli olarak Google ilk taşı atanlardan oldu. ABD’nin Huawei şirketini ticari kara listeye almasından hemen sonra Google Play Store, Android ve Huawei için yasaklandı. Hemen ardından Intel gibi şirketler de Huawei ile olan bütün bağlarını kesti.

Her ne kadar bu ambargonun sadece Huawei şirketini zor durumda bıraktığı düşünülse bile, işin perde arkasında bütün şirketler zor durumda kaldı. Hatta kısa bir süre önce Google ve Qualcomm gibi şirketlerin ABD’ye Huawei yasağının kaldırılması için baskı yapıldığı söylendi.

ABD Başkanı Donald Trump katıldığı G-20 zirvesinde konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Huawei ile ilgili güvenlik endişelerinin devam ettiğini söyleyen ABD başkanı, şu an için Huawei ile ilgili bir ambargo gerekçesi kalmadığını ifade etti.“Huawei yeniden ABD şirketleri ile ticaret yapabilir diyen Trump”böylece düğmeye bastı.

ABD ambargosunun tam olarak ne zaman kaldırılacağı bilinmese de, bu haberin alınması büyük mutluluk yarattı. Özellikle de Huawei kullanıcıları Google hizmetlerinden uzak kalmamak için çaba sarfetti. Çin ile ABD görüşmesinde ticaret savaşları ile ilgili bütün konuların halledildiği ifade edildi.

Peki sizce de Huawei şirketi yeniden güç kazanmaya devam edebilir mi? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

Cemil Usta kimdir?

PARTNERÜnlü modelin iddialı kıyafetinin arkası görenleri şaşkınlığa uğrattıÜnlü modelin iddialı kıyafetinin arkası görenleri şaşkınlığa uğrattı
Apple diyabet hastaları için yeni bir ürün geliştirdiApple diyabet hastaları için yeni bir ürün geliştirdi
Apple Music, Spotify ile rekabetinde yeni bir seviyeye ulaştıApple Music, Spotify ile rekabetinde yeni bir seviyeye ulaştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
huawei abd ambargo

En Çok Okunan Trend Haberler

Hızla yayılıyor! Ölü sayısı bin 469'a yükseldi!

Hızla yayılıyor! Ölü sayısı bin 469'a yükseldi!

Haziran ayının son gününde kar sürprizi! 'İnanılmaz bir yağış var'

Haziran ayının son gününde kar sürprizi! 'İnanılmaz bir yağış var'

Görenler telefonlarına sarıldı!

Görenler telefonlarına sarıldı!

İrem Sak'ın havuz pozuna beğeni yağdı!

İrem Sak'ın havuz pozuna beğeni yağdı!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yeni Fiyat Performans Kralı! MSI Geforce GTX 1660 Ti GAMING X

Yeni Fiyat Performans Kralı! MSI Geforce GTX 1660 Ti GAMING X

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Bu teknoloji her iki dünyayı birleştiriyor!

Bu teknoloji her iki dünyayı birleştiriyor!

Oyun severler toplanın! Dikkat çeken tasarım ve performans

Oyun severler toplanın! Dikkat çeken tasarım ve performans

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Google Mesajlar uygulamasına yenilik geliyor

Google Mesajlar uygulamasına yenilik geliyor

Google Fast Share'i yayınlamaya hazırlanıyor!

Google'dan yeni özellik! iPhone'ları da kapsayacak

Akıllı telefonlar için devrim gibi çalışma!

Akıllı telefonlar için devrim gibi çalışma!

Temmuz ayının ücretsiz Live Gold oyunları

Temmuz ayının ücretsiz Live Gold oyunları

Apple diyabet hastaları için yeni bir ürün geliştirdi

Apple diyabet hastaları için yeni bir ürün geliştirdi

Apple Music, Spotify ile rekabetinde yeni bir seviyeye ulaştı

Apple Music, Spotify ile rekabetinde yeni bir seviyeye ulaştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.