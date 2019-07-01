Huawei ambargosu hakkında olumlu gelişmeler ortaya çıktı

Dilerseniz Huawei şirketine yapılan ambargoları kısaca hatırlayalım. Öncelikli olarak Google ilk taşı atanlardan oldu. ABD’nin Huawei şirketini ticari kara listeye almasından hemen sonra Google Play Store, Android ve Huawei için yasaklandı. Hemen ardından Intel gibi şirketler de Huawei ile olan bütün bağlarını kesti.

Her ne kadar bu ambargonun sadece Huawei şirketini zor durumda bıraktığı düşünülse bile, işin perde arkasında bütün şirketler zor durumda kaldı. Hatta kısa bir süre önce Google ve Qualcomm gibi şirketlerin ABD’ye Huawei yasağının kaldırılması için baskı yapıldığı söylendi.

ABD Başkanı Donald Trump katıldığı G-20 zirvesinde konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Huawei ile ilgili güvenlik endişelerinin devam ettiğini söyleyen ABD başkanı, şu an için Huawei ile ilgili bir ambargo gerekçesi kalmadığını ifade etti.“Huawei yeniden ABD şirketleri ile ticaret yapabilir diyen Trump”böylece düğmeye bastı.

ABD ambargosunun tam olarak ne zaman kaldırılacağı bilinmese de, bu haberin alınması büyük mutluluk yarattı. Özellikle de Huawei kullanıcıları Google hizmetlerinden uzak kalmamak için çaba sarfetti. Çin ile ABD görüşmesinde ticaret savaşları ile ilgili bütün konuların halledildiği ifade edildi.

Peki sizce de Huawei şirketi yeniden güç kazanmaya devam edebilir mi? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

Cemil Usta kimdir?

