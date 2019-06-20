Huawei ArkOS ile teknoloji tutkunlarının karşısına çıkacak

Trump hükümeti, Huawei’yi kara listeye aldığını açıklamış ve bu firma ile temas halinde olan ABD merkezli şirketlere de üstü kapalı mesaj göndermişti.

Bu mesaja ilk tepki Google’dan geldi. Yazılım ve teknoloji dünyasının önde gelen isimlerinden biri olan Google, Huawei’nin Android lisansını iptal etme kararı almıştı.

Peki bu karar ne anlama geliyordu?

Google’ın aldığı kararla birlikte, Huawei üreteceği yeni cihazların hiç birinde Android işletim sistemini kullanamayacaktı. Bu karar sonradan ABD hükümeti tarafından 90 günlüğüne ertelenmiş olsa da kaçınılmaz bir son söz konusu.

Kolları sıvadı

Hal böyle olunca Huawei’nin önünde tek bir seçenek kaldı. O da kendi işletim sistemini geliştirmesi. Aslında yeni bir mobil işletim sistemi geliştirmek pek zor değil. Hali hazırda kullanımda olan bir düzüne mobil işletim sistemi mevcut. Elbette bu mobil işletim sistemleri içerisinde Android ve iOS dışındakilerin kullanımı oldukça düşük seviyelerde.

Yani Huawei’nin kendi işletim sistemini geliştirmesi, çok zor bir olgu değil. Peki zor olan ne? Hemen belirtelim. Asıl problem olan durum, ArkOS’e gelecek olan uygulamalarda yatıyor.