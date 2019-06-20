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Huawei ArkOS ile teknoloji tutkunlarının karşısına çıkacak

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TEKNOLOJİ  | 20.06.2019 09:45 | Son Güncelleme

Akıllı telefon sektörünün önemli isimlerinden biri olan Huawei, şu aralar hayli zor zamanlar geçiriyor. Geçtiğimiz yıldan beri ABD hükümeti tarafından sıkıştırılan Çinli üretici, geçtiğimiz ay bir dizi yaptırımla karşı karşıya kalmıştı.

Huawei ArkOS ile teknoloji tutkunlarının karşısına çıkacak

Trump hükümeti, Huawei’yi kara listeye aldığını açıklamış ve bu firma ile temas halinde olan ABD merkezli şirketlere de üstü kapalı mesaj göndermişti.
Bu mesaja ilk tepki Google’dan geldi. Yazılım ve teknoloji dünyasının önde gelen isimlerinden biri olan Google, Huawei’nin Android lisansını iptal etme kararı almıştı.

Peki bu karar ne anlama geliyordu?

Google’ın aldığı kararla birlikte, Huawei üreteceği yeni cihazların hiç birinde Android işletim sistemini kullanamayacaktı. Bu karar sonradan ABD hükümeti tarafından 90 günlüğüne ertelenmiş olsa da kaçınılmaz bir son söz konusu.

Kolları sıvadı

Hal böyle olunca Huawei’nin önünde tek bir seçenek kaldı. O da kendi işletim sistemini geliştirmesi. Aslında yeni bir mobil işletim sistemi geliştirmek pek zor değil. Hali hazırda kullanımda olan bir düzüne mobil işletim sistemi mevcut. Elbette bu mobil işletim sistemleri içerisinde Android ve iOS dışındakilerin kullanımı oldukça düşük seviyelerde.

Yani Huawei’nin kendi işletim sistemini geliştirmesi, çok zor bir olgu değil. Peki zor olan ne? Hemen belirtelim. Asıl problem olan durum, ArkOS’e gelecek olan uygulamalarda yatıyor.

Çok geriye gitmeye gerek yok. Microsoft’un mobil işletim sisteminin tutmamasının en önemli nedeni uygulamalar bakımından yeterli verimliliğe ulaşamamış olmasıydı. Öyle ki tüm dünyada hayli popüler bir uygulama olan Tinder, Windows Phone’da yer almıyordu.

Dolayısıyla aynı durum ArkOS için de söz konusu olabilir. Çok büyük ihtimalle de olacak. Çünkü Facebook şimdiden Huawei’ye karşı kılıçları çekmiş durumda.
Uygulama tarafında zayıf kalacak

Google’ın Huawei’ye yaptırım kararının hemen akabinde, Intel, Qualcomm, Broadcomm, ARM ve Facebook gibi isimler de Çinli üreticiye karşı cephe almıştı.
Facebook CEO’su Mark Zuckerberg açık ve net bir şekilde hiçbir Facebook uygulamasının Huawei’nin yeni işletim sisteminde çalışmayacağını açıkladı. Peki bu ne anlama geliyor?

Yani Facebook bünyesindeki, WhatsApp, Instagram ve Facebook uygulamaları ArkOS’te olmayacak.

Peki bir akıllı telefonda bu üç uygulamanın bulunmaması satış rakamlarını nasıl etkiler? Net konuşalım, çok etkiler.

Hadi Facebook çok önemli değil. Fakat Instagram ve WhatsApp uygulamalarının günümüzde hayli popüler olduğu söylenebilir. Dolayısıyla bu uygulamaların olmadığı bir işletim sisteminin, kullanıcıların ihtiyaçlarına cevap vermesi çok zor.

Huawei bunu ek uygulamalarla aşabilir. Lakin bu da legal olmaz. Dolayısıyla uzun lafın kısası, Huawei’nin yeni işletim sisteminin mevcut şartlarda başarılı olmasının hayli zor olduğunu söyleyebiliriz.

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Anahtar Kelimeler:
huawei ArkOS

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