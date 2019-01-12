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Huawei çalışanı Çinli casusluk şüphesiyle tutukladı!

aris.aras aris.aras
TEKNOLOJİ  | 12.01.2019 13:56 | Son Güncelleme

Polonya'daki Huawei firmasında çalışan Çin vatandaşı Weijing W. ile Polonya vatandaşı Piotr D. casusluk yaptıkları gerekçesi ile tutuklandı.

Huawei çalışanı Çinli casusluk şüphesiyle tutukladı!

Huawei firmasının Polonya merkezinde yöneticilik yapan Çin vatandaşı Weijing W. ile Polonya vatandaşı Piotr D. casusluk suçlamasıyla tutuklandı. Polonya Özel Görevler Koordinatorü Bakan Yardımcısı Maciej Wasik basına yaptığı açıklamada söz konusu kişilerin casusluk şüphesi dolayısıyla Polonya İçgüvenlik Ajansı ABW tarafından geçtiğimiz Salı günü düzenlenen operasyonla gözaltına alındığı bildirdi.

3 AY TUTUKLU KALACAKLAR

Polonya vatandaşı Piotr D.'nin eski Özel Görevler Birimi mensubu olduğunu, Çin vatandaşı Weijing W. ise geçtiğimiz günlerde Meng Wanzhou’nun Kanada'da tutuklanmasıyla gündeme gelen Çinli teknoloji şirketi Huawei şirketinin Polonya merkezinde direktör olduğunu belirten Wasik, bu kişilerin bugün çıkarıldıkları mahkeme tarafından Polonya'ya karşı casusluk suçlamasıyla 3 aylığına tutuklandıklarını aktardı.

Polonya makamlarından yapılan bir diğer açıklamada ise Piotr D.'nin geçmişte devlet kurumlarında birçok önemli görevler üstlendiği, ulusal güvenlik sektörüyle de yakın ilişki içerisinde olduğu belirtildi. Çin vatandaşı Weijing W.'nin ise Huawei Polonya merkezinde Kamu Kurumları Satış Departmanı Direktörü olduğunu, son olarak da telekomünikasyon firması Orange'de çalıştığı açıklandı.

HUAWEİ'DEN AÇIKLAMA

Huawei firması da tutuklamanın ardından bir açıklama yayınladı. Açıklamada tutuklama olayından haberdar olduklarını ve konu takip etmekte oldukları belirtilirken, konuya ilişkin yorum yapmayacakları ifade edildi. Açıklamada ayrıca Huawei firması olarak faaliyet gösterdikleri ülkelerdeki kural ve yasalara uyduklarını, tüm çalışanlarından da firmanın kurallarını gözetmelerini bekledikleri belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
huawei çin Polonya

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