Huawei cep telefonlarında gizli reklam yapıyor

Bazı Huawei markalı cep telefonu kullanan kişilere göre, kilit ekranında reklam gösterildi. Artık akıllı telefonlarımızın neredeyse her alanına sızmayı başaran reklamlar, bu seferde kilit ekranına kadar gelmeyi başardı. Şirket tarafından henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmazken, reklam hakkındaki bazı detaylar kullanıcıları şaşırttı.

Durumdan etkilenen modellerin P30 Pro, P20, P20 Lite, Honor 10 ve P20 Pro olduğu her ne kadar ifade edilse bile yine de sorun daha da büyük olabilir. Huawei markalı akıllı telefonlar, Apple gibi korunaklı bir beklenti oluşturmasa bile yine de bu tarz reklamların çok abartıldığı düşünülüyor.

Bu tarz reklamların gösterildiği duvar kağıtları ise, önceden

yüklenmiş halde geliyor. Üstelik duvar kağıtlarında booking.com web sitesinin reklamı yapılıyor. Dikkat çekici tatil bölgelerinin fotoğraflarının hemen altında, şirketin web sitesi yer alıyor. Bu duvar kağıtlarında, başka hiçbir kuruluşun reklamına izin verilmiyor.

Huawei tarafından henüz tam bir açıklama yapılmasa bile, yine de duvar kağıtlarını sildiğinizde herhangi bir reklam sorunu kalmıyor. Eğer reklamlardan bir an önce kurtulmak istiyorsanız, önceden yüklü olan duvar kağıtlarını silmelisiniz. Sizler de bu tarz bir problem yaşıyorsanız, yorumlar bölümünden bizlere bildirebilirsiniz.

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