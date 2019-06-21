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Huawei'den flaş karar! İşletim sistemi değişiyor

keremuyanik keremuyanik
TEKNOLOJİ  | 21.06.2019 13:41 | Son Güncelleme

Huawei’in, Rusya’nın geliştirdiği işletim sistemi Avrora’yı kullanabilmek için Rus yetkililerle gelecek aylarda görüşeceği belirtildi.

Huawei'den flaş karar! İşletim sistemi değişiyor

Görüşmelerin, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin ulusal güvenlik endişeleriyle kara listeye aldığı Huawei ve Rusya İletişim Bakanlığı arasında gerçekleştirileceği bakanlıktan üst düzey bir yetkili tarafından onaylandı.

ABD’nin Huawei’i kara listeye alması sonrasında Google’ın Android işletim sistemini kullanamayacak olan Huawei CEO’su Ren Zhengfie firmanın bu sebeple yaklaşık 30 milyar dolar kaybedeceğini belirtti.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
huawei işletim sistemi android avrora

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