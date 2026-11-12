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Huawei'den yeni bir alt marka geliyor! Tarih belli oldu

Huawei’nin alt markası Osta'nın resmi lansman tarihi belli oldu. Şirketin yeni bir alt marka üzerinde çalıştığına dair iddialar bir süredir gündemdeydi.

Huawei'den yeni bir alt marka geliyor! Tarih belli oldu
Enes Çırtlık

Son zamanlarda Huawei’nin Çince’de Xingmang, İngilizce’de ise Osta olarak adlandırılan yeni bir alt markayı piyasaya sokmak üzere çalıştığına dair söylentiler dolaşıyordu. Nitekim söylentiler doğru çıktı ve şirket, markanın tanıtım tarihini resmi olarak açıkladı. Buna göre yeni marka, 20 Kasım'da resmen tanıtılacak.

RICHARD YU'DAN OSTA'LI PAYLAŞIM

GSMArena'da yer alan habere göre Huawei'nin tüketici iş grubu başkanı Richard Yu, serideki ilk iki telefondan birinin adının "Osta O1 Pro" olduğunu da doğruladı. Yu, telefonun adını doğrudan belirtmedi, ancak bu isimde bir cihazdan Weibo'ya bir paylaşım yaptı.

OSTA O1 PRO'NUN ÖZELLİKLERİ

Osta O1 Pro'nun, Huawei'nin kendi Pura X View modelininkine çok benzer (ancak tamamen aynı olmayan), 1,5K çözünürlüklü ve 16:9,5 en-boy oranına sahip 6,39 inçlik bir LTPS OLED ekrana sahip olacağı söyleniyor. Dolayısıyla O1 Pro, katlanmayan ve daha geniş bir telefon olacak. Söylentilere göre 12/256 GB, 12/512 GB, 16/512 GB ve 16 GB/1 TB seçenekleriyle satışa sunulacak.

Huawei den yeni bir alt marka geliyor! Tarih belli oldu 1

Yakın zamanda sızan bir görüntüde, yukarıda görebileceğiniz ve Osta O1 Pro olduğu iddia edilen cihazın üç farklı renkteki hali yer alıyor. Alt markanın lansmanında yer alacağı söylenen diğer cihaz olan Osta O1 hakkında ise henüz herhangi bir ayrıntı bulunmuyor.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Huawei
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